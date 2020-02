Een week goed nieuws: na 60 jaar ontdekt Mirjam wie haar van verdrinkingsdood redde en andere verhalen die je blij maken Redactie

23 februari 2020

09u00 0 Soms lijkt het alsof we bedolven worden onder slecht nieuws. Je zou bijna vergeten dat er ook veel, heel veel moois gebeurt. Speciaal daarom lichten wij er elke week een reeks hartverwarmende en positieve artikels uit. Om je week met een glimlach af te sluiten.

Het moment waarop puppy wordt gered van gruwelijke dood

In het Thaise Yasothon werd op 13 februari een puppy gered die in een diep hol was gekropen en daar muurvast zat. Het hondje was amper een week oud en zou zonder hulp nooit uit het hol zijn geraakt.

Verloren ring uit VS duikt 47 jaar later op in Fins bos

Na maar liefst 47 jaar heeft Debra McKenna haar waardevolle ring terug. De 63-jarige vrouw verloor het sieraad in 1973 in de Amerikaanse staat Maine tijdens een bezoek aan een winkelcentrum. Ze dacht dat ze hem nooit meer ging terugzien. Na al die jaren duikt de ring echter op... in een Fins bos, zo’n 6.000 kilometer verderop.

Lias is geboren op 20/02/2020 om 00.02 uur: “En de bevalling duurde amper 20 minuten”

Van een speciale datum gesproken. Niet alleen werd de kleine Lias Gruyaert in het AZ Delta in Roeselare geboren op 20 februari 2020. Hij kwam ook nog eens op de wereld om 00.02 uur. En alsof dat nog niet apart genoeg was, heeft de bevalling ook exact 20 minuten geduurd. Mama Thuline Werbrouck (23), papa Michiel Gruyaert (25) en grote broer Lewis (3) uit Izegem zijn dolgelukkig met de kleine spruit en zijn unieke geboortedatum.

Remco pakt uit in Algarve: Evenepoel wint na ultieme inspanning

Remco Evenepoel heeft een zoveelste visitekaartje afgegeven. In de tweede rit van de Ronde van de Algarve pakte hij op de slotklim uit met een ultieme inspanning. Maximilian Schachmann kwam nog dicht, maar Evenepoel hield de Duitser nipt af. Een nieuwe krachttoer van Remco. De 20-jarige man van Deceuninck-Quick.Step is ook de nieuwe leider. HLN en VTM pakken uit met een exclusieve docureeks over wielerfenomeen Remco Evenepoel (20). In ‘Ik ben Remco’ krijgt de digitale HLN-abonnee elke maand een unieke blik achter de schermen.

Véronique Leysen en Thomas Vanderveken ouders van tweede kindje

Véronique Leysen (34) is bevallen van haar tweede kindje. Dat nieuws deelde ze via Instagram, samen met enkele hartverwarmende foto’s. Het is het tweede kindje met haar partner, presentator Thomas Vanderveken (38).

Na 60 jaar ontdekt Mirjam dat sportvriendin haar van verdrinkingsdood redde

Bijna zestig jaar lang zocht Mirjam (63) uit Overijse wie haar op 5-jarige leeftijd op het nippertje van de verdrinkingsdood redde en nu heeft haar sportvriendin Chris (68) eindelijk opgebiecht dat zij die reddende engel was.

Peuter troost pizzabezorger die dochter onverwachts verliest

De tweejarige Cohen uit Rhode Island in de VS verovert alle harten. De familie had een pizza besteld en toen die geleverd werd, liep Cohen de bezorger achterna. Hij gaf hem een knuffel en probeerde de man zelfs een kus te geven. Ryan Catterson verloor onlangs zijn tienerdochter. “We kwamen te weten dat Ryan zijn dochter onverwachts verloor. Die knuffel van Cohen was een kleine zegen van God. Ik geloof dat Ryan onze pizza met een reden bezorgde”, vertelde de moeder van de jongen. Intussen is er een crowdfunding opgestart om de begrafenis te bekostigen. Er werd al bijna 22.000 euro ingezameld.