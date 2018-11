Een week goed nieuws: liefde is... samen vuilnis ophalen en andere verhalen die je blij maken Redactie

18 november 2018

09u30 0 Soms lijkt het alsof we bedolven worden onder slecht nieuws. Je zou bijna vergeten dat er ook veel, heel veel moois gebeurt. Speciaal daarom lichten wij er elke week een reeks hartverwarmende en positieve artikels uit. Om je week met een glimlach af te sluiten.

Alibaba komt naar ons land en dat zal voor duizenden nieuwe jobs zorgen

Vorige maand was er nog twijfel over, maar de Chinese internetgigant Alibaba zal zijn eerste megadistributiecentrum in Europa wel degelijk in de buurt van de luchthaven van Luik plaatsen. Topman Terry von Bibra: “Luik wordt onze eerste Europese hub.”

Liefde is... samen vuilnis ophalen: echtpaar Bea (55) en Ludo (57) rijdt rond met vuilkar

Soms kan afval pure romantiek zijn, zo bewijzen Bea Steemans (55) en Ludo Lambregts (57). Al vijf jaar doen ze samen hun ‘tour’ in de Noorderkempen. Hij meestal in de vuilniswagen en zij erachter. “Het kan wel eens knetteren, maar zelden”, lacht het koppel.

Neefjes Lenn en Maurice zamelen met gocart geld in voor zieke Suzan (5). “Kindjes met kanker moeten ook leuke dingen kunnen doen”

Warmer dan dit worden acties voor de Warmste Week niet: in Kuurne rijden twee jongetjes van 8 en 9 jaar rond met hun gocarts en héél veel oud glas. In ruil voor een centje trappen Lenn en Maurice naar de glasbol. De opbrengst gaat naar TeamSuzan, een actie voor het kinderkankerfonds.

‘Boer zkt Vrouw - De wereld rond’ levert twee hartverwarmende, grensoverschrijdende liefdesverhalen op

Boer Jan (30) en Romina (27), dat zat er niet metéén boenk op. Maar na een trage start zijn ze nu dolverliefd, al wonen ze voorlopig nog 16.000 kilometer van elkaar. “Als ik mezelf nu op tv zie, denk ik: ‘Kus haar dan toch!’”

Haar hond Corneel werd vorige week al overgevlogen, en deze week verhuisde ook Hilde zelf naar Zuid-Afrika. De Limburgse politieagente (50) vormt nu al bijna een half jaar een koppel met boer Manu (53). “Het was meteen duidelijk dat ik zou verhuizen.”

Dit spelletje neemt bij kinderen angst voor operatie weg

Hogeschool PXL, het Jessa Ziekenhuis in Hasselt en de CM hebben een game ontwikkeld om kinderen voor te bereiden op een operatie. ‘HospiAvontuur’ heet het online spel. Het zorgt dat kinderen minder angst hebben en verplegers geen siroopjes moeten gebruiken om hen te kalmeren.

Agente neemt ontroostbare baby op schoot na verkeersongeluk: “Moederinstinct”

Na een kop-staartbotsing op de snelweg bij de Nederlandse stad Gorinchem moest de moeder van de tien maanden oude baby naar het ziekenhuis. Het jongetje was ongedeerd, maar wel ontroostbaar. Tot de agente hem op schoot nam en hem met filmpjes op haar telefoon rustig kreeg.