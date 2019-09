Een week goed nieuws: leraar draagt meisje (10) met rugaandoening op zijn rug en andere verhalen die je blij maken tvc

29 september 2019

09u30 4 Soms lijkt het alsof we bedolven worden onder slecht nieuws. Je zou bijna vergeten dat er ook veel, heel veel moois gebeurt. Speciaal daarom lichten wij er elke week een reeks hartverwarmende en positieve artikels uit. Om je week met een glimlach af te sluiten.

Leraar draagt meisje (10) met rugaandoening op zijn rug zodat ze schooluitstap niet moet missen

De tienjarige Ryan King is plots tot ver buiten de staat Kentucky een beroemdheid. Het meisje lijdt aan spina bifida en kan daardoor meestal niet mee op schooltrip. Maar leraar Jim Freeman bracht redding.

Kinepolis pakt uit met ‘Friends’-marathon op groot scherm

Afgelopen weekend, op 22 september, mocht de tv-reeks ‘Friends’ 25 kaarsjes uitblazen. Dat werd natuurlijk gevierd, maar voor Kinepolis is het feestje nog niet voorbij. De organisatie brengt de avonturen van de zes vrienden naar het witte doek voor een heuse ‘Friends’-marathon.

Ouders Mathis krijgen immuuntherapie volledig terugbetaald

Volgens de Belgische ziekteverzekering krijgen de ouders van kankerpatiëntje Mathis Geens uit Booischot binnenkort de broodnodige immuuntherapie volledig terugbetaald, 182.000 euro om precies te zijn.

40 jaar na de originele lanceert Sony een nieuwe Walkman

Het is 2019, overal zijn smartphones en slimme apparaten, de eerste auto’s rijden zelfstandig rond, en daarom vond Sony het tijd om een nieuw model van de iconische Walkman op de markt te brengen.

Hondje dat levend begraven en gruwelijk verminkt was, is vandaag weer springlevend

Een ernstig mishandeld hondje dat in juli meer dood dan levend werd gevonden op een strand op Hawaï heeft zich op miraculeuze wijze hersteld. Een gastgezin is erin geslaagd het dier weer een mooie toekomst te geven.

Baby Pia kan levensreddende prik dan toch in ons land krijgen

Er werd eerst gedacht dat dat enkel in de VS zou kunnen. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen is een procedure gestart.

Carole zegt job op om haar verdwenen hond te zoeken. Na 2 maanden vinst ze haar schat

Carole King uit de staat Washington is vorige week herenigd met haar border collie Katie, die op 20 juli was weggelopen. King zocht 57 dagen lang naar haar hond en gaf er zelfs haar job als postbode voor op.