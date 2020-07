Een week goed nieuws: koala’s die gewond raakten bij bosbranden, worden vrijgelaten in het wild en andere verhalen die je blij maken TTR

12 juli 2020

09u00 254 Soms lijkt het alsof we bedolven worden onder slecht nieuws. Je zou bijna vergeten dat er ook veel, heel veel moois gebeurt. Speciaal daarom lichten wij er elke week een reeks hartverwarmende en positieve artikels uit. Om je week met een glimlach af te sluiten.

Neushoorn in Planckendael zet flinke dochter op de wereld

De zoo van Planckendael heeft er een bijzondere aanwinst bij. De dierentuin in Muizen maakte zopas bekend dat de Indische neushoorn Karamat donderdag het leven schonk aan een flinke dochter. Het jong kreeg nog geen naam, maar het staat wel al vast dat die met de letter v zal beginnen. “De geboorte is heel goed nieuws, want in het wild leven er nog slechts 2.200 Indische neushoorns”, zegt men in Planckendael. Lees hier meer.

Opa (71) en kleindochter (22) studeren samen af aan universiteit: “We kregen soms rare blikken als we samen gingen lunchen”

Peter Zweegers (72) is het levende bewijs dat je nooit te oud bent om bij te leren. Op de respectabele leeftijd van 65 jaar vatte hij de studie geschiedenis aan op de Universiteit Antwerpen. Enkele jaren later werd hij er vergezeld door zijn kleindochter Kato (22). Vijf jaar lang genoot het onwaarschijnlijke duo van elkaars gezelschap en steun op de stadscampus. Nu studeren ze samen af. Lees hier meer.

Tiener die gepest werd door vervormde neus scoort modellencontract

Hij werd geboren met een gespleten neus en is daardoor zijn hele leven gepest. Nu tekent de 19-jarige Justin Stewart - dankzij die opvallende neus- een contract als model. Lees hier meer.

Matthias Schoenaerts schittert in Netflix-film naast Charlize Theron

Hij transformeerde al in een racepiloot, vetmester, duikbootofficier en paardentemmer, maar een onsterfelijke superheld, dat is ook voor Matthias Schoenaerts (42) nieuw. Vanaf vandaag is hij aan de zijde van Charlize Theron (44) te zien in zijn eerste productie voor Netflix. En daar was vooral die laatste dolbij mee. Lees hier meer.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Krachtig gebaar: Thierry Henry knielt 8 minuten en 46 seconden tijdens match om Black Lives Matter-acties te steunen

Een actie die de wereld rondgaat. Thierry Henry (42) pakte tijdens het duel tussen zijn Montreal Impact en New England Revolution uit met een krachtig gebaar. De ex-spits en voormalige assistent bij de Rode Duivels knielde tijdens het begin van de match 8 minuten en 46 seconden. Lees hier meer.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Wout van Aert en Sarah De Bie verwachten een eerste kindje

Wout van Aert (25) en Sarah De Bie (24) worden voor het eerst ouders. Dat deelde het koppel mee op Instagram. Lees hier meer.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Koala’s die gewond raakten tijdens bosbranden, worden weer vrijgelaten in het wild

Na de ellende en het leed dat de verwoestende bosbranden in Australië hebben veroorzaakt, is er nu ook hoopvol nieuws. Voor heel wat koala’s die toen gewond zijn geraakt, is nu het moment suprême aangebroken. Het moment waar dieren en verzorgers zo lang hebben naar uitgekeken: ze mogen weer naar naar huis, naar de natuur. Welkom vrijheid. Lees hier meer.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Toch iets positief aan die hele Covid-situatie”: schildpadjes hebben de plek van toeristen ingenomen op Thaise stranden

Op de stranden van het anders zo populaire Thaise eiland Koh Samui komen kleine schildpadjes uit hun eitjes. Ze moeten wurmen, het is geen makkelijke klus. Maar ze hebben alle tijd, want nu er door de coronacrisis geen groepen toeristen meer liggen te zonnebaden op de paradijselijke stukjes, hebben ze het zand bijna voor zich alleen. Lees hier meer.

Lichtende nachtwolken zorgen voor sprookjesachtige hemel boven Vlaanderen

Begin deze week waren er boven Vlaanderen lichtende nachtwolken te zien. Onze fotograaf wist de bijzondere wolken, die enkel tussen eind mei en midden juli zichtbaar kunnen zijn, op de gevoelige plaat vast te leggen. Bekijk hier de prachtige beelden.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.