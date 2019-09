Een week goed nieuws: Karel (96) springt uit een vliegtuig en geniet met volle teugen en andere verhalen die je blij maken tvc

15 september 2019

09u28 0 Soms lijkt het alsof we bedolven worden onder slecht nieuws. Je zou bijna vergeten dat er ook veel, heel veel moois gebeurt. Speciaal daarom lichten wij er elke week een reeks hartverwarmende en positieve artikels uit. Om je week met een glimlach af te sluiten.

Karel Tilley uit Dilbeek zal vandaag voor de vierde maal skydiven in Zeeland. Opmerkelijk, want Karel is 96 jaar. “Maar als het van mij afhangt, spring ik de komende twintig jaar opnieuw uit een vliegtuig.”

Vrouw krijgt te horen dat ze geen foto’s mag posten “omdat ze te lelijk is”, maar ze laat zich niet doen

Een Amerikaanse vrouw die online te horen kreeg dat ze “te lelijk” is om foto’s van zichzelf te posten, heeft op meesterlijke wijze teruggeslagen. Melissa Blake diende de trollen zonder aarzelen van antwoord en werd meteen overladen met steunbetuigingen.

Kim Clijsters (36) maakt in 2020 comeback in het tennis

Clijsters was sinds 2012 met tennispensioen, nadat ze al eens een terugkeer had gemaakt nadat ze mama was geworden van haar eerste dochter Jayda. Inmiddels heeft de ex-nummer één drie kinderen.

Alexa (11) en haar dansende honden zetten ‘Britain’s Got Talent’ op stelten

De jury, het publiek in de zaal én de kijkers van ‘Britain’s Got Talent: The Champions’ werden van hun sokken geblazen door Alexa Lauenburger en haar groep dansende honden. De juryleden besloten het indrukwekkende optreden meteen te belonen: Alexa kreeg een Golden Buzzer en barstte in tranen uit.

Max (13) vindt autowrak in meer en forceert doorbraak in verdwijningszaak uit 1992

Toen Max Werenka vorige maand zijn GoPro bovenhaalde in Canada, had hij nooit kunnen vermoeden dat hij dé doorbraak zou kunnen forceren in een oude verdwijningszaak. De tiener filmde met zijn camera een autowrak onderwater. Het was de start van een ongelofelijke ontknoping.

“Schumacher is bij bewustzijn na transplantatie”

Michael Schumacher is bij bewustzijn nadat hij stamceltransplantatie heeft ondergaan. Dat bevestigde een verpleegster aan de Franse krant Le Parisien. “Ik heb hem verzorgd en kan verzekeren dat hij bij bewustzijn is.”

Footballclub neemt ontwerp over van jongetje dat op school werd gepest om zelfgemaakt shirt

Nolan werd gepest op een basisschool in Florida, maar niet veel later is hij de held van de klas. De leerling wilde zo graag een T-shirt van zijn favoriete American footballclub dragen, dat hij besloot er zelf een in elkaar te knutselen. Het team van de University of Tennessee was zo onder de indruk dat de club zijn ontwerp overnam en er een officieel shirt van maakte.

Beter leren lezen met de hulp van een kwispelende vriend

In Tessenderlo leren jonge kinderen voortaan lezen met twee geduldige en kwispelende vriendjes: labradoodle Luca en sheltie Rhune, de voorleeshonden.