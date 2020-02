Een week goed nieuws: Juliette (4) heeft haar geliefde knuffelaap terug en andere verhalen die je blij maken ttr

02 februari 2020

09u00 0 Soms lijkt het alsof we bedolven worden onder slecht nieuws. Je zou bijna vergeten dat er ook veel, heel veel moois gebeurt. Speciaal daarom lichten wij er elke week een reeks hartverwarmende en positieve artikels uit. Om je week met een glimlach af te sluiten.

Juliette (4) heeft haar geliefde knuffelaap terug: ambulancier brengt haar nieuwe nadat ze oude verloor

Juliette De Vos (4) uit Ooigem zal ongetwijfeld opnieuw met een gelukzalige glimlach in slaap vallen. Van ziekenhuis AZ Groeninge en brandweerzone Fluvia kreeg ze een nieuwe knuffel, aan huis geleverd met de ambulance, nadat ze haar boezemvriendje ‘Aap’ verloor. Aap kreeg ze van een ambulancier na een zware val twee jaar geleden.

Wetenschappers aan KU Leuven zetten “belangrijke stap” naar therapie tegen Parkinson

Onderzoekers van de KU Leuven hebben een defect gen (ATP13A2) ontdekt dat een rol speelt in het ontstaan van de ziekte van Parkinson. Volgens hen gaat het om ‘een belangrijke stap’ naar een therapie tegen deze aandoening. “De weg is evenwel nog lang”, aldus onderzoeker Peter Vangheluwe.

Meisje met extreme haaruitval krijgt speciale barbies cadeau

De 10-jarige Gianessa Wride uit Utah vecht tegen extreme haaruitval. Het meisje merkte in 2017 dat er grote plukken haar in haar borstel zaten. Een paar maanden later kreeg ze te horen dat ze aan Alopecia lijdt. Ze is ondertussen volledig kaal, wat volgens haar moeder enorm moeilijk is. “Het is een constante strijd om zich zo goed als haar leeftijdsgenoten te voelen”, aldus de moeder van Gianessa. Om het meisje op te vrolijken kreeg ze twee speciale Barbies zonder haar. Gianessa sprong op en neer toen ze de poppen zag. “Het leuke is dat ze geen haar hebben, net zoals ik.”

Brandweer bevrijdt nieuwsgierige puppy die met hoofdje vastzit in wiel

Brandweermannen uit Riverside County, Californië, hebben deze week een opmerkelijke reddingsactie gedaan. Een puppy was met haar hoofdje klem komen te zitten in het wiel van een reserveband. Gelukkig kregen ze haar er heelhuids weer uit.

Voetbalster is nieuwe wereldrecordhouder met 185 interlandgoals

Zelfs Cristiano Ronaldo kan niet tippen aan zoveel scorend vermogen. De Canadese voetbalster Christine Sinclair is na twee doelpunten tegen St. Kitts & Nevis met 185 interlandgoals de nieuwe wereldrecordhouder.

Telescoop maakt meest gedetailleerde foto’s van de zon ooit

Wetenschappers hebben de meest gedetailleerde beelden van de zon ooit gemaakt. Ze komen van een gloednieuwe Inouye-zonnetelescoop op Hawaï en laten zien hoe de zon uit een soort poffende maïskorrels bestaat.

Leerlingen Petrus en Paulus West trekken naar Zuid-Afrika om jachtluipaarden te helpen

Negen leerlingen van Petrus en Paulus West reizen naar het Feracare Wildlife Centre in Limpopo, Zuid-Afrika om er dierenverblijven te bouwen waar jachtluipaarden kunnen verzorgd worden. Het centrum wordt gerund door de Oostendse Kim Hiltrop. Haar papa Georges is leerkracht op de school. De leerlingen kijken uit naar de unieke ervaring. “Hopelijk mogen we dicht bij een jachtluipaard komen.”