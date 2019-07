Een week goed nieuws: jongetje (1) met één hand geeft ‘vuistje’ aan idool en andere verhalen die je blij maken tvc

28 juli 2019

09u30 0 Soms lijkt het alsof we bedolven worden onder slecht nieuws. Je zou bijna vergeten dat er ook veel, heel veel moois gebeurt. Speciaal daarom lichten wij er elke week een reeks hartverwarmende en positieve artikels uit. Om je week met een glimlach af te sluiten.

Dé foto die de wereld beroert

Joseph Tidd (1) en Carson Pickett hebben veel gemeen: ze zijn beiden dol op voetbal en missen elk een hand. Een ontmoeting tussen het jongetje en de voetbalspeelster leverde een hartverwarmend beeld op.

Australische TML-bezoeker strandt met 40 graden koorts in Rumst, tot familie hem daar ‘van straat plukt’

Luc Corremans en zijn gezin hebben zich ontfermd over de 24-jarige Jeremy Boyle. De Australiër zakte af naar Tomorrowland, maar werd ziek. Toen bleek dat alle apothekers waren gesloten, kon hij rekenen op het gezin.

Babygorilla Thandie zet eerste stapjes

Kleine meisjes worden groot. En ook babygorilla Thandie, één van dé sterren van onze Antwerpse Zoo, blijft helaas niet klein. De dierentuin deelde beelden van de eerste stapjes van Thandie.

Klimmer Kristof die kat na zes dagen redde uit boom bedolven onder lof

Kristof Vancuynebroeck slaagde er in om een katje dat al zes dagen 20 meter boven de grond in een boom vastzat naar beneden te krijgen. “Als er nog eens een dier in nood is, laat ik meteen weer alles vallen.”

Postbodes en vuilnisophalers, de helden van de dag

Tonnen respect voor iedereen die in de zinderende hitte buiten moest werken. Zoals postbodes bijvoorbeeld. Gelukkig zijn er nog sympathieke burgers die hen op tijd en stond een portie verfrissing aanbieden.

Heel wat van onze postbodes werden op hun (warme) rondes vandaag blij verrast. Bedankt allemaal voor de lieve briefjes! pic.twitter.com/MHpXyScsIY bpost(@ bpost_nl) link

Verpleegster met engelenstem verovert hart van kankerpatiëntje (en het internet)

Beth Porch, een 24-jarige verpleegster, gaat viraal op het internet met een filmpje waarin ze een liedje zingt voor de 3-jarige Artie Vickerage. De jongen ligt al drie weken in het ziekenhuis met een zeldzame kanker.

Verrassing! Tweede flamingokuiken kruipt uit ‘nepei’ in Antwerpse Zoo

Zonder dat iemand het wist, heeft pasgeboren flamingokuiken Umi een broertje of een zusje gekregen. Het kreeg de naam Ubi.

Wat een fantastisch geschenk in het #flamingo-verblijf! Een tweede schattig kuikentje verrast ons volledig. Helemaal zelfstandig kroop het kuiken uit het ei. Het tweede grijze pluizenbolletje is Ubi genoemd. Vanaf nu zijn Ubi en Umi samen te bewonderen. 🌸 #ZOOAntwerpen pic.twitter.com/qcv7IcTwc2 ZOO Antwerpen(@ zooantwerpen) link

Ludo redde kleine Bailey (1), die crèche buitenwandelde

Bailey, de peuter van 16 maanden die op eigen houtje weggeraakte uit een Tongerse crèche heeft haar redder gevonden. Het meisje stapte liefst 200 meter ver langs de drukke Hasseltsesteenweg toen Ludo Bleyweert (59) haar vanuit zijn auto opmerkte.

Antoine vraagt zijn Laura ten huwelijk op de Gentse Feesten

Het was op een warme vrijdag op de Gentse Feesten, maar de hoogste temperaturen werden waarschijnlijk opgemeten op de Groentenmarkt, want daar vroeg Antoine zijn vriendin Laura ten huwelijk. “Heel de week zenuwen, maar het was het waard.”