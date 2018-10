Een week goed nieuws: John redt het leven van een 91-jarige en andere verhalen die je blij maken Redactie

28 oktober 2018

09u30 0 Soms lijkt het alsof we bedolven worden onder slecht nieuws. Je zou bijna vergeten dat er ook veel, heel veel moois gebeurt. Speciaal daarom lichten wij er elke week een reeks hartverwarmende en positieve artikels uit. Om je week met een glimlach af te sluiten.

Ondanks zijn gebroken rug redde John een 91-jarige man van de verdrinkingsdood: “Niemand anders hielp”

Hij zal het niet van de daken schreeuwen maar John De Clercq heeft dankzij zijn koelbloedigheid het leven gered van een 91-jarige man die met zijn auto in de Watersportbaan in Gent was beland. Terwijl John zelf amper vijf weken geleden zijn rug brak. “Op zich heb ik gewoon vijftien meter gezwommen, een koffer geopend en opnieuw vijftien meter gezwommen met iemand bij me. Daar moet toch niet veel heisa over worden gemaakt?”

Laurentine is amper 26 en een van de succesvolste modeonderneemsters

Toen ze op haar 21 de hogeschool vaarwel zei en van haar modeblog haar werk wou maken, verklaarden haar vrienden haar voor gek. Haar moeder begon zelfs te huilen. Maar de blog werd een pop-upstore, de pop-upstore een winkel, en de winkel drié winkels. Nu ziet Laurentine Van Landeghem die durf verzilverd: ‘Clouds of Fashion’ is verkocht aan kledingketen ZEB.

Hoe vrouwen eindelijk terug gevoel in hun nieuwe borst krijgen na reconstructie

Het is artsen gelukt vrouwen gevoel te geven in hun nieuwe borst na een borstkankeroperatie. “Nadien gaven de vrouwen aan dat de borst meer ‘eigen’ voelde. Eén van hen zei: ‘Er hangt geen dode pannenkoek meer aan mijn romp.’ En bij enkele patiënten verbeterde ook het liefdesleven.”

Ook voor geluk geldt: jong geleerd is oud gedaan

Wie als kind gelukkig opgroeit, zal als volwassene wellicht ook zélf een gelukkig leven leiden. Dat concludeert de UGent na een studie bij 3.770 Belgen. Vooral ‘warme contacten’ zijn belangrijk: hoe conflictlozer de kindertijd, hoe groter de kans op geluk.

Het lijkt Europa menens met de strijd tegen wegwerpplastic: zelfs ballonstokjes vliegen eruit

De natuur jarenlang opzadelen met een rietje dat je maar enkele seconden gebruikt: het moet maar eens gedaan zijn. Daarom heeft het Europees Parlement een verbod goedgekeurd op de meest vervuilende plastic wegwerpartikelen. Ten vroegste vanaf 2021 zijn ook zakjes, oorstokjes en wegwerpbestek verboden.

Technologische hoogstandjes ‘40-45’ zijn wereldtop: “Zelfs op Broadway fiksen ze dit niet”

“Een ongezien spektakel”, “vernieuwende topproductie”, “technisch huzarenstukje”, “verbluffende decors”. De kritieken na de première van musical ‘40-45’ waren unaniem lovend over de technologische hoogstandjes. Bart Caels, de man die verantwoordelijk is voor alle techniek, geeft een blik achter de schermen.

Beloofd Bob te zijn? 91% houdt zich eraan

Het overgrote merendeel van de bestuurders die zich hadden voorgenomen om nuchter te blijven, hield zich daadwerkelijk aan hun belofte tijdens de Nacht Zonder Ongevallen. Volgens Johan Chiers van Responsible Young Drivers kiezen jongeren duidelijk: rijden óf drinken. “Daardoor wordt er veel minder onder invloed gereden.”

Deze boer verwent zijn vee met massages en livemuziek: “Een vertroetelde koe geeft veel meer melk”

Koeien masseren? Lekker afborstelen, of even een fris badje voor Bella en al haar vriendinnen? In de Sint Janshoeve in Balen is het de normaalste zaak van de wereld. “Koeien die loeien zijn geen goed teken.”

JBC maakt als eerste grote keten een collectie uit oude jeans

Een denimcollectie die gemaakt is uit oude, ingezamelde jeans. En dat voor zowel vrouwen, mannen als kinderen. Het is een volgende stap in de evolutie naar een duurzamere kledingindustrie.

Vlaams koppel trekt als naturisten de wereld rond: “Wij zijn normaal en doen normale dingen, alleen in ons blootje”

Nick (36) en Lins (32) zijn wereldreizigers, maar doen dat het liefst in hun blootje. Canada, Mexico of Sri Lanka: land per land testen én normaliseren ze er naturisme. “Vergelijk het met ’s avonds thuiskomen en je pyjama aantrekken: samen met je kleren, schuif je de dag en de buitenwereld aan de kant.”