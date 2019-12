Een week goed nieuws: Jack schenkt Violet (88) zijn zitje in eerste klasse en andere verhalen die je blij maken

tvc

22 december 2019

09u30 8 Soms lijkt het alsof we bedolven worden onder slecht nieuws. Je zou bijna vergeten dat er ook veel, heel veel moois gebeurt. Speciaal daarom lichten wij er elke week een reeks hartverwarmende en positieve artikels uit. Om je week met een glimlach af te sluiten.

“Hij maakte haar droom waar”

Leah Amy heeft als stewardess al beroemde voetballers, topmodellen en Hollywoodsterren in de watten gelegd. Maar de ontmoeting die haar het meest bijblijft, is zonder meer die met Violet en Jack.

Vrijwilligers geven gestolen pup lift naar huis

Het mooiste kerstcadeau ooit voor Cassandra en haar twee dochtertjes uit Butte in de Amerikaanse staat Montana. Hun hond Zeus is weer thuis. Een zogezegde vriend had de pup gestolen. Hij werd 3.200 km verder teruggevonden. Vliegen kon niet en dus gaven tientallen vrijwilligers Zeus een lift.

Mbappé deelt handtekening uit aan jonge snaak

Een jonge snaak die met pen en papier zijn grote geluk beproefde, kreeg nog tíjdens de wedstrijd een handtekening van zijn grote idool. Haast ongezien!

Aannemer die 125 miljoen euro won met EuroMillions

De 42-jarige Steve Thomson, een Britse aannemer die in november ruim 125 miljoen euro won met EuroMillions, heeft een vroeg kerstcadeau voor zijn klanten: “Ze moeten niks meer betalen.”

Weer meer berggorilla’s in Congo en Oeganda

Ondanks de gewelddadige conflicten en de activiteiten van stropers in het gebied is het aantal berggorilla’s in Congo en Oeganda gestegen. Het aantal is toegenomen van 400 in 2011 naar 459 dit jaar.

Zaakvoerder schenkt Jan een nieuwe rolstoel nadat hij verlamd raakte

Zaakvoerder Stefaan Debrabandere schenkt Jan De Bruyne (43) uit Kortrijk een nieuwe rolstoel van 6.500 euro. Die laatste wandelde 2,5 jaar geleden het ziekenhuis binnen voor een ingreep aan zijn linkerlong en kwam buiten in een rolstoel. “We willen die man een mooi kerstcadeau bezorgen.”

Nadia kon de dierenarts niet betalen. Maar dankzij toevallige passant met groot hart vieren ze nu toch samen kerst

Wie Nadia ziet, ziet Bumba. Maar veel heeft het niet gescheeld, want haar straathondje bleek de dodelijke kattenziekte te hebben. Behandelbaar, dat wel, maar onbetaalbaar voor de Truiense. Gelukkig zag een toevallige voorbijgangster haar tranen, en besloot zij om haar beurs open te trekken.