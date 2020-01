Een week goed nieuws: husky met “gekke ogen” eindelijk geadopteerd en andere verhalen die je blij maken ttr

26 januari 2020

09u00 2 Soms lijkt het alsof we bedolven worden onder slecht nieuws. Je zou bijna vergeten dat er ook veel, heel veel moois gebeurt. Speciaal daarom lichten wij er elke week een reeks hartverwarmende en positieve artikels uit. Om je week met een glimlach af te sluiten.

Achtergelaten husky met “gekke ogen” eindelijk geadopteerd nadat wanhopige oproep viraal gaat

Dit is Jubilee, een Siberische husky die werd achtergelaten door haar hondenfokker - want “onverkoopbaar” door haar gek uitziende ogen. Nu is er licht aan het einde van de asieltunnel. Jubilee heeft eindelijk een baasje gevonden, dankzij de kracht van het internet.

3-jarige jongen met IQ-score van 142 wordt jongste lid van vereniging voor hoogbegaafde mensen

Mensa is ’s werelds oudste internationale vereniging van én voor hoogbegaafde mensen. Wereldwijd zou de vereniging inmiddels meer dan 100.000 leden tellen waarvan het jongste lid (van het Verenigd Koninkrijk) amper drie jaar oud is: ontmoet Muhammad Haryz Nadzim.

Usain Bolt wordt papa

Groot nieuws uit het kamp van Usain Bolt. Neen, de 33-jarige ex-spurter maakt geen comeback. De Jamaicaan wordt voor het eerst vader. Op Instagram postte hij een foto van zijn vriendin Kasi J. Bennett, met bolle buik en de melding: “Ik wil alleen even melden dat een koning of koningin in aantocht is.”

Ex-One Direction-lid Zayn Malik doneert 10.000 pond aan jong meisje met levensbedreigende kanker

Zayn Malik heeft zijn goed hart getoond. De ex-One Direction-zanger doneerde 10.000 pond aan een Brits meisje dat lijdt aan kanker en dringend een erg dure behandeling nodig heeft. De 5-jarige Caitlin Robinson vecht tegen een kwaadaardige neuroblastoom. Sinds de diagnose kreeg het meisje al 40 chemobehandelingen, maar dat blijkt niet voldoende te zijn. Moeder Helen Robinson wil naar Barcelona met haar dochter, want daar zou een behandeling beschikbaar zijn die het leven van Caitlin kan redden. Maar de Britse gezondheidszorg dekt het enorme prijskaartje van 150.000 pond niet.

Acteur Will Smith geeft nietsvermoedende passagiers een lift

‘Bad Boys for Life’ acteur Will Smith heeft samen met Lyft voor een stunt gezorgd. Lyft is een app waarmee je een lift kan regelen in de Verenigde Staten. Enkele nietsvermoedende gebruikers van de app, kregen plots Will Smith als chauffeur. En die bezorgde zijn passagiers een onvergetelijke rit.

Zoon vervangt overleden vader op ‘1.000 kilometer tegen kanker’: “Het laatste wat ik voor hem kan doen”

Wat doe je als je zieke vader van plan was om een rit te rijden tijdens de ‘1.000 kilometer tegen kanker’, maar nog voor de start zijn strijd verliest? Jens Van de Veire (29) uit Aalter twijfelt niet, en neemt in mei de plaats in van zijn overleden vader Luc. “Het zal zeker een emotionele dag worden, maar dit is het laatste wat we voor papa nog kunnen doen”, zegt zoon Jens.