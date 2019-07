Een week goed nieuws: honderdjarige na 77 jaar nog steeds gelukkig getrouwd met haar Maurice (98) en andere verhalen die je blij maken tvc

09u30 0 Soms lijkt het alsof we bedolven worden onder slecht nieuws. Je zou bijna vergeten dat er ook veel, heel veel moois gebeurt. Speciaal daarom lichten wij er elke week een reeks hartverwarmende en positieve artikels uit. Om je week met een glimlach af te sluiten.

“We kunnen niet zonder elkaar”

Jeannette De Kuysscher vierde afgelopen weekend haar 100ste verjaardag in het huisje in Heusden, waar ze na 77 jaar huwelijk nog steeds gelukkig samenwoont met haar Maurice Van Cleef (98). “We hebben zoals iedereen wel eens ruzie, maar na 77 jaar zien we elkaar nog doodgraag.”

Hakuna Matata! Disney trakteert ‘Lion King’-fans op nieuwe beelden

Genieten geblazen: er zijn weer beelden van ‘The Lion King’ opgedoken. In de video die Disney heeft gepubliceerd zien we onder meer nieuwe scènes uit de film, maar ook hoe het er achter de schermen aan toegaat.

Belgische onderzoeksters vinden nieuwe piste voor behandeling kanker bij kinderen

Onderzoeksters van het de Duve Instituut van de Université catholique de Louvain hebben een nieuwe manier ontdekt om bepaalde kankers bij kinderen te bestrijden. De methode, gericht op telomeren, moet kwaadaardige cellen sneller doen verouderen om zo te verhinderen dat ze zich vermenigvuldigen.

Vlaamse ontwikkelt vrouwenurinoir: “Veel aangenamer dan hangend plassen boven een vuile wc-bril”

Goed nieuws voor vrouwen die de lange wachtrijen aan toiletten op festivals en evenementen beu zijn. Productdesigner Ellen Lejeune (32) heeft een vrouwenurinoir ontworpen die binnenkort kan worden uitgetest op Reggae Geel, de Gentse Feesten en andere festivals.

Ongeneeslijk zieke jonge moeder krijgt dankzij Twitter deze week toch bruiloft

Toen een jonge moeder hoorde dat ze het einde van de week niet zou halen, zette haar familie alles op alles om op het laatste moment haar droom in vervulling te doen gaan: trouwen met de vader van haar dochtertje.

7 koala’s komen voor het eerst piepen uit hun moeders buidel

In het Reptile Park van Somersby in Australië zijn zeven koala’s geboren. Een speciaal moment, want de laatste jaren gaan de geboortecijfers van de buideldieren namelijk steevast naar beneden.

Zachte massages laten stress van kankerpatiënten verdwijnen

In het Universitair Ziekenhuis in Gent zijn twee gloednieuwe ruimtes ingericht waar kankerpatiënten een massage, manicure of gelaatsverzorging krijgen. “Je krijgt zoveel erkenning voor het simpele dat je doet”, zegt An Rogiers, coördinator schoonheidszorgen voor kankerpatiënten van het UZ Gent. (HLN+)

Pasgetrouwd koppel toont dat liefde geen leeftijd kent

John Cook (100 jaar) en Phyllis Cook (102 jaar) zijn het gespreksonderwerp in een tehuis in Sylvania in de Amerikaanse staat Ohio. Het koppel stapte vorige week in het huwelijksbootje. Ze waren al een jaar aan het daten maar hun relatie bloeide de afgelopen maanden helemaal open.