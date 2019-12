Een week goed nieuws: hond na 500 dagen in dierenasiel eindelijk geadopteerd en andere verhalen die je blij maken tvc

29 december 2019

09u30 5 Soms lijkt het alsof we bedolven worden onder slecht nieuws. Je zou bijna vergeten dat er ook veel, heel veel moois gebeurt. Speciaal daarom lichten wij er elke week een reeks hartverwarmende en positieve artikels uit. Om je week met een glimlach af te sluiten.

Eindelijk heeft pitbull Bonita het dierenasiel kunnen verlaten

Een pitbull die maar liefst 500 dagen lang triest in een asiel in New York zat te wachten op een nieuw baasje, heeft het allermooiste kerstcadeau gekregen: een warme thuis. Een video van het feestelijke uitzwaaimoment van hond Bonita ging viraal.

Hij was een kerstcadeautje dat werd gedumpt, maar nu is Sherlock ‘asielhond van het jaar’

Ook voor beagle Sherlock eindigt het jaar toch nog goed. Hij werd verkozen tot ‘asielhond van het jaar’ en hij mag de eindejaarsfeesten doorbrengen bij zijn nieuwe familie.

Nederlands gezin krijgt warm kerstgeschenk van Belgen

Belgische lezers hebben hun huis aangeboden aan de ouders van de ernstig zieke kleuter Isabella. Het 4-jarige meisje uit Den Haag werd opgenomen in een ziekenhuis in Antwerpen, omdat de afdelingen kinderintensieve zorgen in Nederland vol liggen.

Brits koppel vindt trouwring tijdens snorkeltrip in Bali en kan Poolse eigenaar opsporen

Jason Buxton (45) en zijn verloofde Misba Tasawar (38) waren op de laatste dag van hun vakantie aan het snorkelen bij het eiland Gili Meno toen ze de ring aantroffen. “Kans dat dit zou gebeuren was één op miljoen.”

Twitteraar vergeet kerstcadeaus op trein, NMBS schiet ter hulp

Een 37-jarige man uit Brussel vergat op kerstavond zijn cadeaus op de trein. Dankzij de behulpzame beheerder van het Twitteraccount van de Franstalige afdeling van de spoorwegmaatschappij en de treinbegeleider, kon de man zijn familie toch nog verrassen met geschenken.

Brandweerman vraagt vriendin ten huwelijk tijdens De Warmste Week

Yoni vroeg zijn vriendin Eline ten huwelijk op het podium van De Warmste Week. De presentatoren van Studio Brussel stonden erbij en keken ernaar. “Daar gaan we op dansen.”

Sébastien (7) krijgt enveloppe met 50 euro van ‘Secret Santa’ tijdens kerstinkopen

In een winkel in Aalst kreeg Sébastien De Cock van een onbekende jongeman een enveloppe in de handen gedrukt, met daarin een briefje van vijftig euro.