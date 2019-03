Een week goed nieuws: helikopter redt hond na 48 uur in bar weer en andere verhalen die je blij maken

TVC

17 maart 2019

09u30 0 Soms lijkt het alsof we bedolven worden onder slecht nieuws. Je zou bijna vergeten dat er ook veel, heel veel moois gebeurt. Speciaal daarom lichten wij er elke week een reeks hartverwarmende en positieve artikels uit. Om je week met een glimlach af te sluiten.

Helikopter redt hond na 48 uur in bar weer

Een hond die net voor een felle storm vermist raakte in de Schotse Highlands, is na 48 uur overleefd te hebben in barre weeromstandigheden veilig en wel. Een reddingshelikopter op oefening spotte bij toeval de hond - Ben - in de sneeuw en bracht hem met een lier aan boord.

A dog missing for 48 hours during Storm Gareth was spotted and rescued from a snowy narrow ledge with a 200ft vertical drop below by the Inverness Coastguard helicopter pic.twitter.com/xsJF5ebqmh Press Association(@ PA) link

Mercedes die 60 jaar in stoffige garage staat, blijkt meer dan 1 miljoen euro waard

Een iconische sportwagen met vleugeldeuren die meer dan 60 jaar stof heeft staan vangen, is door de eigenaar terug verkocht aan het merk Mercedes-Benz, dat de wagen in 1954 bouwde. Na een opknapbeurt zou het pareltje 1,3 miljoen euro waard zijn.

Tweet van zoon doet klanten plots toestromen in nieuwe donutzaak van papa

“Mijn papa is droevig omdat niemand naar zijn nieuwe donutzaak komt.” Die tweet van Billy By - bij enkele foto’s en afgesloten met een wenende emoji - was voldoende om de nieuwe winkel van zijn vader in amper enkele uren tijd te doen overspoelen met klanten.

My dad is sad cause no one is coming to his new donut shop 😭 pic.twitter.com/y5aGB1Acrc Billy's Donuts(@ BillysDonuts) link

Eiffeltoren gaat de biologische toer op

Biologisch, sociaal en met respect voor het milieu. De Eiffeltoren moderniseert en de keukens van de restaurants van het monument gaan mee met de tijdgeest. Ook het prestigieuze sterrenrestaurant Jules Verne met de nieuwe chef-kok Frédéric Anton krijgt een biologische kaart.

Man, vrouw, persoon: Google komt met geslachtsloze emoji

Google komt in de loop van het jaar met nieuwe emoji’s. Naast de afbeeldingen van mannen en vrouwen komen er ook varianten voor ‘personen’.Daaraan is niet duidelijk te zien of het een man of een vrouw is.

Man breekt al zwemmend ijs om twee honden te redden

Timofey Yuriev was in New York aan het wandelen met zijn vrouw toen hij merkte dat er twee honden door een dun laagje ijs in een meer waren gezakt. De man aarzelde geen seconde en sprong het water in om de dieren te redden.

Vlees en vis verpakken in zelf meegebrachte tupperware of bokalen: het kan bij Carrrefour Spanje

Wie in een Spaanse vestiging van Carrefour winkelt, mag vlees, charcuterie, vis, groenten en fruit verpakken in zelf meegebrachte plastic dozen of glazen bokalen. De Franse supermarktgigant heeft in het koninkrijk meer dan duizend winkels en wil zo de afvalberg terugdringen.