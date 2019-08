Een week goed nieuws: Heiko vraagt zijn Sara ten huwelijk na zware Dodentocht en andere verhalen die je blij maken tvc

11 augustus 2019

09u30 2 Soms lijkt het alsof we bedolven worden onder slecht nieuws. Je zou bijna vergeten dat er ook veel, heel veel moois gebeurt. Speciaal daarom lichten wij er elke week een reeks hartverwarmende en positieve artikels uit. Om je week met een glimlach af te sluiten.

Heiko leerde Sara vorig jaar kennen op Dodentocht...

Gisteren vroeg hij haar ten huwelijk aan finish.

“Kinderen en dieren zijn de grote verliezers in de Syrische oorlog”

Hij raakte wereldberoemd omdat hij in het door de oorlog verwoeste Aleppo voor honderden weeskatten zorgde. Tot zijn asiel in 2016 verwoest werd door een bombardement. Nu heeft Mohammad Alaa Aljaleel een nieuw opvangcentrum uitgebouwd waar hij niet alleen voor zijn geliefde beestjes zorgt maar ook weeskinderen opvangt.

Plastisch chirurg geeft mishandelde ezel nieuwe kop

Twee Belgische topartsen hebben een mishandeld ezelinnetje uit Frankrijk hier een tweede leven gegeven. Kosteloos herstelde plastisch chirurg Paul-Julien Geulinkx de neus van Hope, uit liefde voor het dier én het vak. (HLN+)

Deze man maakt elektrisch rijden voor iedereen bereikbaar. De prijs? Slechts 8.500 euro

Elektrische auto’s zijn nog steeds veel duurder dan benzine- en dieselauto’s. En daarom blijven ze maar onbereikbaar voor het grote publiek. De Fransman Aymeric Libeau denkt de oplossing te hebben gevonden.

Katty mag zich nog altijd beste garnalenpeller van de wereld noemen

Katty Vanmassenhove uit Wenduine wint WK in Frankrijk. De lerares kon 115 gram garnalen pellen in tien minuten tijd, tegenover 112 gram vorig jaar. Ze bevestigt daarmee haar titel van wereldkampioen.

400 kinderen komen springen voor kankerpatiëntjes Tybo (3) en Ferre (6)

Op de velden van KFC Paal-Tervant kwamen ongeveer 400 kindjes springen op de vele springkastelen en steunden zo hun twee leeftijdsgenootjes. “Hartverwarmend dat mensen zo meeleven.”

Pandatweeling geboren in Pairi Daiza

Het is de tweede (en derde) pandageboorte in Pairi Daiza sinds die van Tian Bao in 2016. Tijdens de persconferentie onthulde de ambassadeur van China dat het om een jongetje en een meisje gaat.