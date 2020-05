Een week goed nieuws: graffitikunstenaar eert zorgpersoneel in Kortrijk en andere verhalen die je blij maken ttr

17 mei 2020

09u00 0 Soms lijkt het alsof we bedolven worden onder slecht nieuws. Je zou bijna vergeten dat er ook veel, heel veel moois gebeurt. Speciaal daarom lichten wij er elke week een reeks hartverwarmende en positieve artikels uit. Om je week met een glimlach af te sluiten.

Fran (10) opent webshop die je helpt zelf teddyberen te vullen

De tienjarige Fran uit Leopoldsburg heeft al op jonge leeftijd een hart voor ondernemen. Ze startte het internetwinkeltje ‘TeddyBeer’ op, waarmee ze andere kinderen (en hun ouders) helpt met het vullen van teddyberen. “Het leek me een leuk idee in deze moeilijke tijden om mensen te helpen met een knuffel te maken, omdat ze momenteel geen fysieke knuffel kunnen geven”, legt de vrolijke jongedame uit.

Beestig geestig: de grappigste dierenfoto’s van 2020 tot nu toe

Het dierenrijk en humor, iets wat ver van elkaar staat? Helemaal niet, zeggen de initiatiefnemers van ‘The Comedy Wildlife Photography Awards’. Zij reiken voor de zesde keer de prijs voor de grappigste dierenfoto van het jaar uit. Hier kunt u een overzicht van de foto’s vinden.

Pukkelpop verkoopt mondmaskers voor het goede doel

De hele zomer zullen er geen festivals plaatsvinden, waaronder Pukkelpop in Kiewit. De organisatie moest door het coronavirus dus noodgedwongen de voorbereidingen stopzetten en kwam zonder werk te zitten, maar ging op zoek naar een nieuwe uitdaging. Pukkelpop maakte dan ook bekend mondmaskers te gaan verkopen.

Graffiti eert superhelden van de zorg in Kortrijk

Graffiti-artiest David Deduytschaver alias David Duits brengt een eerbetoon aan zorgverleners. Hij maakt werk van een imposant kunstwerk op een muur van een oud fabrieksgebouw op de V-Tex-site in de Sint-Janswijk in Kortrijk, waar tegen 2024 een nieuw stadspark komt.

Via deze website kan je beroemdheden een persoonlijke videoboodschap laten inspreken

Als je het na twee maanden lockdown beu bent om je boodschap over te brengen via de telefoon, Skype of Zoom, dan is Cameo misschien wel iets voor jou. Kies jouw favoriete beroemdheid uit en laat hem of haar een persoonlijke boodschap inspreken voor je broer, zus, ouders of vrienden.

Stier met jeukend achterwerk zet drie Schotse dorpen zonder stroom

Een stier met jeuk aan de billen heeft drie dorpen en honderden gezinnen in Schotland een tijd zonder stroom gezet. De kolos ging tegen een paal aan schuren, maar daardoor donderde een elektriciteitskast naar beneden.