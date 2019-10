Een week goed nieuws: gepeste bonobo heeft eindelijk vriendjes gevonden en andere verhalen die je blij maken avh

20 oktober 2019

09u30 0 Soms lijkt het alsof we bedolven worden onder slecht nieuws. Je zou bijna vergeten dat er ook veel, heel veel moois gebeurt. Speciaal daarom lichten wij er elke week een reeks hartverwarmende en positieve artikels uit. Om je week met een glimlach af te sluiten.

Bonobo die genadeloos werd gepest door soortgenoten in zoo heeft eindelijk vriendjes gevonden

De hartverscheurende beelden gingen de wereld rond: een bonobo die vanuit een Britse naar een Duitse zoo was overgeplaatst, bleek meedogenloos gepest en geslagen te worden door zijn nieuwe soortgenoten. Maar intussen heeft Bili gelukkig nieuwe vriendjes gevonden.

Alerte visser en brandweer redden paard van verdrinkingsdood

Brandweermannen hebben een paard van de verdrinkingsdood kunnen redden nadat het in een brede gracht gesukkeld was aan de Groenendijkstraat in Meerdonk. Het dier werd per toeval ontdekt door een visser die met zijn roeibootje toevallig de gracht was opgevaren.

Uitbater winkel start actie om bedelaar nieuw leven te geven

Philip Demanet, de uitbater van een lederwarenwinkel in Halle, is een hulpactie gestart voor een dakloze man die al maanden bedelt in de buurt van zijn etalage. In plaats van hem te verjagen vond Philip het hoog tijd om hem te helpen.

Leuvens team wint World Solar Challenge in Australië

Het Agoria Solar Team van de KU Leuven heeft de Bridgestone World Solar Challenge in Australië gewonnen. Dat is een race voor zonnewagens van het noordelijke Darwin in Australië tot het zuidelijke Adelaide, over een afstand van 3.021 kilometer met 46 teams uit 23 verschillende landen.

Leerlingen vinden tijdens zwerfvuilactie na 17 jaar trouwring van Marc terug

De leerlingen van het derde en vierde leerjaar van KoHa De Vijfsprong in Kastel hebben bij een zwerfvuilactie voor mooimakers een trouwring teruggevonden aan café Castel. De ring was al 17 jaar vermist en behoorde aan Marc, die samen met zijn vrouw Linda het café jarenlang opengehouden heeft.

De drie beste pompoenkwekers van Europa komen allemaal uit Kasterlee

Kasterlee is het strafste pompoenendorp van ons land. Dat weten de Kempenaars zelf al lang. Op het EK pompoenwegen in het Duitse Ludwigsburg werd het volledige podium bezet door drie Kastelse kwekers.