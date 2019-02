Een week goed nieuws: emotionele hereniging tussen moeder en dochtertje (1,5 jaar) en andere verhalen die je blij maken TVC

03 februari 2019

09u30 0 Soms lijkt het alsof we bedolven worden onder slecht nieuws. Je zou bijna vergeten dat er ook veel, heel veel moois gebeurt. Speciaal daarom lichten wij er elke week een reeks hartverwarmende en positieve artikels uit. Om je week met een glimlach af te sluiten.

Emotionele hereniging tussen moeder en dochtertje (1,5 jaar) die een maand lang gescheiden werden aan de Amerikaanse grens

De 23-jarige Cindy Flores uit Honduras raakte vorige maand van haar man en dochtertje gescheiden toen het gezin de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten probeerde over te steken. Haar echtgenoot zit nog steeds vast in de staat Arizona, maar sinds kort is Cindy herenigd met haar 18 maanden oude Juliet.

Genetisch gemodificeerde kippen leggen eieren met bestanddeel kankermedicijn

Wetenschappers van het Roslin Institute, aan de Universiteit van Edinburgh, zijn erin geslaagd om kippen genetisch te modificeren zodat ze eieren leggen met een belangrijk bestanddeel voor medicatie voor artritis, hepatitis en bepaalde kankers. Dat zou het tot tien keer goedkoper kunnen maken om de medicatie te produceren.

Amerikaan is dolgelukkig nadat hij Powerball-jackpot van 262 miljoen euro wint

Een Amerikaanse vrachtwagenchauffeur uit New York heeft 298,3 miljoen dollar (een kleine 262 miljoen euro) aan prijzengeld gewonnen nadat hij had deelgenomen aan de Powerball. David Johnson is 56 en dolgelukkig. Hij heeft ook beslist wat hij zal kopen met een deel van het prijzengeld: “Een knalrode Porsche.”

Kleine brouwerij uit Oostvleteren is volgens gereputeerde bierwebsite opnieuw beste van België

De gereputeerde internationale bierwebsite RateBeer.com heeft De Struise Brouwers, een kleinschalige brouwerij uit het West-Vlaamse Oostvleteren, opnieuw uitgeroepen tot beste brouwerij van België. Ook in 2015 en 2017 kregen De Struise Brouwers de bekroning.

Verminkt voor het leven na vliegtuigcrash, maar niet te kloppen: verbrande vrouw krijgt Golden Buzzer in ‘America’s Got Talent’

In 2005 liet Kechi Okwuchi (29) bijna het leven nadat ze betrokken raakte bij een zware vliegtuigcrash die aan 107 mensen het leven kostte. Jaren later gooit ze hoge ogen met haar deelname aan ‘America’s Got Talent: The Champions’, wat haar een Golden Buzzer oplevert.

Dit is ze dan: de eerste transgender superheld ooit

Actrice Nicole Maines (21) wordt de allereerste transgender superheld op tv. Ze zal vandaag als Dreamer te zien zijn in de CW-serie ‘Supergirl’.

Asielzoekers helpen sneeuw ruimen in Ingelmunster: “Blij dat ik iets kan terugdoen voor opvang”

In het West-Vlaamse Ingelmunster kregen de gemeentediensten de hulp van een groepje asielzoekers bij het sneeuwruimen. “Ik ben blij dat ik iets kan doen voor de mensen die me hier tijdelijk opvangen”, vertelt Zerimariam Fefay (40). “Bovendien is het de eerste keer in mijn leven dat ik sneeuw zie.”

Marathonloopster vindt puppy langs kant van de weg en verovert vervolgens ieders hart met ongelofelijke krachttoer

heeft ieders hart gestolen met een fantastisch gebaar tijdens een lokale marathon. Toen ze een achtergelaten puppy aantrof langs het parcours aarzelde ze geen moment. Ze nam de puppy op de arm en liep zo de resterende dertig km tot aan de finish.

Lidl gaat enkel nog Fairtrade-bananen verkopen

Lidl is van plan om vanaf midden dit jaar in België uitsluitend nog Fairtrade-bananen in zijn rekken te leggen. “De exacte prijs is nog te bepalen, maar het verschil zal nu ook weer niet zo groot zijn”, zegt hoofd Duurzaamheid van Lidl Philippe Weiler. “We hopen dat dit een aanzet is voor de hele markt om te verduurzamen.”

Hartverwarmend: Lori hoort dat ze oma wordt... van een tweeling

De Amerikaanse Ashley Bowers is zwanger en toonde de foto’s van de echo aan haar moeder Lori. Onmiddellijk erna toonde ze een tweede foto, van de tweede baby. Het gezicht van Lori sprak boekdelen.