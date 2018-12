Een week goed nieuws: dove dj leert opnieuw horen en andere verhalen die je blij maken Redactie

09 december 2018

09u30 1 Soms lijkt het alsof we bedolven worden onder slecht nieuws. Je zou bijna vergeten dat er ook veel, heel veel moois gebeurt. Speciaal daarom lichten wij er elke week een reeks hartverwarmende en positieve artikels uit. Om je week met een glimlach af te sluiten.

Al 18 jaar doof en nu met eerste liedje op Spotify: Brugse dj leerde opnieuw horen dankzij muziek

Toen hij 1,5 jaar was, werd Bruggeling Emile Deprez (19) doof na een hersenvliesontsteking. Dankzij implantaten heeft hij zijn gehoor terug, en nu staat hij als beginnende dj op Spotify met zijn eerste nummer. “Mijn liefde voor muziek heeft me opnieuw helpen horen.”

Drie dagen na elkaar verwekt, en toch een tweeling: “Wie de proefbuisbaby is en wie via natuurlijke weg kwam? We willen het niet weten”

Een jaar geleden vertelde een Vlaams koppel in deze krant hun wel heel bijzondere verhaal: de tweeling die ze verwachtten, werd met drie dagen verschil verwekt. Een paar dagen na een succesvolle kunstmatige inseminatie werd mama Kim óók zwanger op natuurlijke wijze. Nu Nell en Tuur geboren zijn, vertellen de ouders honderduit.

Urbanus vereeuwigd als tattoo in nek van superfan Bart: “Hij heeft zelf de tekening gemaakt”

Een tattoo laten zetten is voor Bart Van Damme (28) uit Kapellen een koud kunstje. Bijna heel zijn lichaam staat al vol. “Ik wilde dus iets bijzonders, en als Urbanusfan trok ik mijn stoute schoenen aan om hem persoonlijk te gaan vragen of hij het zag zitten zelf een tekening te maken.”

Raketlancering van SpaceX vestigt meerdere records: 64 satellieten tegelijk de ruimte in, recyclagedroom lijkt nu écht te lukken

Het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft gisteren voor een drievoudige primeur gezorgd: het bewoog zich voor het eerst en met succes op de groeiende markt van kleine satellieten, door bij wijze van Amerikaans record 64 satellieten tegelijk te lanceren. En het hergebruikte een eerste trap van zijn Falcon-draagraket voor zo maar even de derde keer.

JolieJulie maakt leven van ernstig zieke kindjes aangenamer: minder kopzorgen, één mutsje per keer

Wat als elk ziek kindje met haarverlies door chemo of ziekte een mooi, comfortabel mutsje kon dragen? De vzw JolieJulie maakt zulke mutsjes en schenkt elk patiëntje van de afdeling hemato-oncologie van het Gentse Kinderziekenhuis er eentje. “Zo hopen we alvast één zorg weg te nemen bij de ouders en kinderen.”

Hertog Jan veilt voorlaatste avond voor Warmste Week

Zes Aziatische topchefs wilden hun vriend Gert De Mangeleer uitwuiven. En De Mangeleer zelf wilde iets doen om het Alexine Clarysse Fonds te steunen. “Dus heb ik die twee samengebracht: we verkopen 28 plaatsen in Hertog Jan per opbod, voor een uniek diner twee dagen voor we definitief sluiten.”

Chanel bant als eerste luxemerk exotische dierenvellen

Het Franse modehuis Chanel gaat niet langer exotische dierenhuiden, zoals van hagedissen, krokodillen en slangen, gebruiken voor hun collecties. Het wordt immers steeds moeilijker om huiden te maken die voldoen aan ‘de kwalitatieve en ethische normen’ van het bedrijf, klinkt het.

Girl gaat voor Golden Globe

Na meer dan twintig filmprijzen in binnen- en buitenland werd het regiedebuut van Lukas Dhont ook als eerste Vlaamse film ooit genomineerd voor een Golden Globe.