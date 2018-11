Een week goed nieuws: de jongste sterrenchef ooit en andere verhalen die je blij maken Redactie

25 november 2018

09u30 0 Soms lijkt het alsof we bedolven worden onder slecht nieuws. Je zou bijna vergeten dat er ook veel, heel veel moois gebeurt. Speciaal daarom lichten wij er elke week een reeks hartverwarmende en positieve artikels uit. Om je week met een glimlach af te sluiten.

Twee jaar na zijn dramatische val rijdt Stig Broeckx weer met de fiets: “Ze zeggen toch altijd: het leven is met vallen en opstaan, hé”

Een leven als plant leek voor wielrenner Stig Broeckx (28) het hoogst haalbare, na zijn dramatisch ongeval twee jaar geleden in de Ronde van België. Niet met mij, zo dacht Stig. En intussen fietst hij weer tochtjes. “Ik voel me gelukkig.”

Onze lezertjes geven Lara haar allermooiste verjaardagscadeau: “Ik noem ze allemaal Nellie”

Ze had gehoopt op één. Het werden er zeven. In Diest heeft Lara Boven (14) de verjaardag van haar leven gevierd. Kinderen die ze van haar noch pluim kent, schonken het autistische meisje na een oproep in deze krant haar állermooiste cadeau: zeven nieuwe knuffels, identiek dezelfde als haar tot op de draad versleten ‘Nellie’.

Philippe Heylen (23) is de jongste sterrenchef ooit: “Een ster. Van mij. Ongelooflijk”

Restaurant Eed in Leuven is nog geen jaar open en daar is al meteen een dúbbele onderscheiding: behalve een ster kreeg Heylen ook de titel van Jonge Chef 2019 van Michelin.

De beste kerstmarkten van Europa? Brussel en Gent zijn erbij

Winterpret in Brussel en de Gentse Winterfeesten behoren volgens het toonaangevende zakenblad Forbes tot de mooiste kerstmarkten van Europa. De kerstmarkt van Gent wordt zelfs het best bewaarde geheim van Europa genoemd.

‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’ sleept Emmy Award in de wacht: “Zo gelukkig. Dit is de belangrijkste tv-award ter wereld”

Met alweer een Emmy Award blijft Vlaanderen het fantastisch doen in de internationale televisiewereld. Voor productiehuis Shelter van Tim Van Aelst is het al de derde Emmy. “De kleine Belgskes hebben het hier opnieuw voor elkaar gekregen.”

S pitsvondig en hilarisch: dit is waarom ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’ de felbegeerde Emmy in de wacht sleepte

De vijf beste fragmenten uit het programma op een rij.

Veelbelovend onderzoek: dit virus kan kanker doden én voorkomen dat de ziekte terugkeert

Britse onderzoekers hebben virussen ingezet om kanker te bestrijden en een terugval te voorkomen. Hoewel de doeltreffendheid nog moet bewezen worden bij mensen, spreken wetenschappers al van “veelbelovende resultaten”.

Gewoon een dagje ongegeneerd vrolijk zijn: broers en zussen van kankerpatiëntjes krijgen ‘hun’ weekend

Eén keer per jaar kan de 12-jarige Sara het: eens ongegeneerd spélen en vrolijk zijn. Want haar grote broer heeft kanker, en die strijd staat uiteraard centraal in het gezin. Maar op ‘Brussenweekend’ van Kom op tegen Kanker krijgen de broers en zussen alle aandacht. “Ze worden in alle drukte al eens vergeten.”

Vergeet de auto en de fiets, Fleur (2) en Juul (4) gaan elke dag met de ezel naar school

Soms heeft Victor natuurlijk wel eens een koppige dag, zoals dat nu eenmaal bij ezels gaat. Maar vooral de laatste weken is de ezel steeds enthousiaster als hij weer uit zijn weide gehaald wordt, om naar de school te gaan. Victor is stilaan de ster aan de schoolpoort aan het worden.