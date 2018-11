Een week goed nieuws: de eerste Belgische orang-oetan in 48 jaar en andere verhalen die je blij maken Redactie

04 november 2018

09u30 0 Soms lijkt het alsof we bedolven worden onder slecht nieuws. Je zou bijna vergeten dat er ook veel, heel veel moois gebeurt. Speciaal daarom lichten wij er elke week een reeks hartverwarmende en positieve artikels uit. Om je week met een glimlach af te sluiten.

In Pairi Daiza is de eerste Belgische orang-oetan in 48 jaar geboren. Dankzij Tinder voor apen

De geboorte van Sungai - rivier in het Indonesisch - is niet alleen uitstekend nieuws voor de Sumatraanse orang-oetanpopulatie, het is ook een mooi verhaal van liefde op het eerste zicht: de ouders van de baby leerden elkaar kennnen op video-date.

Apple en Google strijden tegen smartphoneverslaving: “Ons brein en onze ogen hebben pauzemomenten nodig”

Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat ligt in onze handpalm of binnen handbereik. Dat kan niet gezond zijn. Trop is teveel, vinden ook Apple en Google. Met hun nieuwe besturingssystemen maken zij er – oh ironie - werk van om gebruikers van smartphones aan te sporen om hun telefoon wat minder vaak te gebruiken.

Doorbraak(je) in strijd tegen darmkanker: immuuntherapie kan 1 op 10 patiënten genezen

Immuuntherapie werkt ook bij darmkanker, zo blijkt uit een nieuwe studie. 1 op de 10 patiënten, die lijden aan een specifieke vorm van darmkanker, kunnen met succes behandeld worden. Een beperkte groep dus, maar bij hen is de kans op succes wel ongezien groot, aldus de onderzoekers.

De Sikhs hebben wat te vieren, en iedereen mag meedoen!

De Sikhs staan voor een feestjaar, waarin ze de 550ste verjaardag van hun eerste guruleraar Guru Nanak Dev Ji vieren. Daarom deelt dit gezin uit Geetbets een maand lang traditionele gerechten uit. “Voor alle duidelijkheid: we doen dat niet om iemand te bekeren.”

Nieuwe satelliet telt walvissen vanuit de ruimte: “Dit helpt om ze te beschermen”

Met behulp van satellietbeelden zijn walvissen te tellen vanuit de ruimte. De WorldView-3 kan zó ver inzoomen, dat verschillende soorten te onderscheiden zijn. Wetenschappers hopen zo het gedrag van walvissen beter te kunnen onderzoeken.

Droom van Max (10) komt uit: hij verovert selfies met prins Harry en Meghan Markle

Na foto’s met de Britse prins William en Kate Middleton heeft Max Henry nu ook zijn twee selfies met prins Harry en Meghan Markle beet. Voor de tienjarige jongen is het een droom die werkelijkheid wordt. “Het zijn echt lieve mensen”, aldus zijn moeder.

Snuffelhonden kunnen malaria opsporen

Volgens Britse biologen kunnen snuffelhonden malariapatiënten aanduiden. En dat door slechts te snuffelen aan de kleding van vermoedelijke patiënten. Een welgekomen alternatief voor het huidige bloedonderzoek om de dodelijke ziekte op te sporen, want de voornaamste doodsoorzaak bij malaria is een late diagnose.

Boek ‘Grijze Goesting’ wil taboe over seks bij ouderen doorbreken: “Bordje ‘niet storen’ en verpleging weet genoeg”

Senioren veranderen niet in aseksuelen zodra ze naar een rusthuis verhuizen. ‘Grijze goesting’? Wees er maar zeker van dat ze bestaat. Zorgbedrijf Antwerpen schreef er een gelijknamig boek over. “Dat we nu in een home wonen, beperkt ons gelukkig niet in onze beleving van de liefde.”