Een week goed nieuws: buurt organiseert hartverwarmende parade voor zieke Nash (3) en andere verhalen die je blij maken



tvc

24 november 2019

09u30 3 Soms lijkt het alsof we bedolven worden onder slecht nieuws. Je zou bijna vergeten dat er ook veel, heel veel moois gebeurt. Speciaal daarom lichten wij er elke week een reeks hartverwarmende en positieve artikels uit. Om je week met een glimlach af te sluiten.

Meer dan 100 versierde wagens reden voorbij

De Amerikaanse Nash (3) kan geen verjaardagsfeestje houden door zijn ziekte. En dus organiseerde de buurt een hartverwarmende parade voor hem.

Nike ontwikkelt speciale schoen voor zorgverleners, verpleegkundigen en dokters

Nike wil daarmee de fysiek en mentaal veeleisende job van de zorgverleners verlichten. Zo is de schoen met één hand aan te trekken, is het beschermd tegen vlekken en dankzij de stevige hiel met soepele zool perfect voor lange dagen.

Belg ontwikkelt biobeton met dank aan olifantengras

Het Belgisch-Nederlandse bedrijf Econcreed, met vestiging in Antwerpen, heeft als eerste in de wereld een oplossing voor de schadelijke CO2-uitstoot van beton ontwikkeld.

‘Knikjesstraat’ blijkt wonderrecept tegen verzuring

“Goeiedag meneer, mevrouw, ’t is voor de vriendelijkheid.” Met die ene zin belt Patrick (57) sinds oktober aan in Vlaamse buurten. Bijna 400 huisbezoeken later blijkt het een wonderrecept tegen verzuring. Hij loste er burenruzies mee op, kreeg verbitterde mensen weer aan het lachen, vond er zelfs een lief mee.

Vrouw redt koala uit vlammenzee

In Australië zijn beelden uitgezonden van een koala die vlucht voor bosbranden. Het diertje lijkt niet te kunnen ontkomen aan de vlammen totdat een vrouw haar t-shirt uittrekt, op het diertje af rent en hem uit het vuur redt.

Hogeschool Gent start proefproject met honden op de campussen

Zes personeelsleden van de HOGENT brengen hun hond mee naar het werk. “Studies tonen aan dat honden op het werk de stress verlagen en de sociale contacten bevorderen.”, zegt Kelly Ott van de communicatiedienst.

De Efteling blijft volgende zomer elke dag langer open

Waar het attractiepark in de zomerweken voorheen alleen op vrijdag- en zaterdagavonden langer open was voor een speciaal entertainmentprogramma met optredens, zal dat vanaf nu iedere dag gebeuren.