Een week goed nieuws: broer crasht trouwfeest van zijn zus met lama en andere verhalen die je blij maken ttr

08 maart 2020

09u00 0 Soms lijkt het alsof we bedolven worden onder slecht nieuws. Je zou bijna vergeten dat er ook veel, heel veel moois gebeurt. Speciaal daarom lichten wij er elke week een reeks hartverwarmende en positieve artikels uit. Om je week met een glimlach af te sluiten.

Na 5 jaar plagerijen doet hij het écht: broer crasht trouwfeest van zijn zus met lama

Wat als je broer een enorme plaaggeest is die je al jaren irriteert met de belofte om op je trouwfeest met een lama af te komen? Dan kan je niet anders dan reageren zoals deze bruid als hij het op je grote dag nog écht doet ook. De blik van de bruid bij de crashende lama op haar feest, spreekt boekdelen.

Vierjarige Bordeauxdog krijgt tal van adoptieaanvragen na passage in het Eén-programma ‘Vandaag’

De strijd om de adoptie van de vierjarige Bordeauxdog DJ is begonnen. Meteen na de oproep in Vandaag op Eén naar een nieuwe thuis voor DJ begon de telefoon in het Tiense dierenasiel als gek te rinkelen. “Op een uurtje tijd waren er woensdagavond al zo’n twintig aanvragen, zelfs vanuit Nederland, en de teller blijft vandaag stevig doortikken”, zegt Sébastien Tonneux, voorzitter van het dierenasiel. Lees hier meer.

Eindelijk kankervrij: prachtige tranen bij Matt (19), die na lange strijd genezen is

En of deze tiener blij was dat hij die verdomde bel aan het einde van de ziekenhuisgang kon luiden. Eindelijk kankervrij, na een jarenlange strijd. Letterlijk een nieuw begin inluiden. “De mooiste dag van mijn leven”, zegt de 19-jarige Matt Driscoll over het moment.

Koppel bedenkt manier om aanhankelijke kat Ziggy te misleiden

Herkenbaar. Je probeert te werken maar je aanhankelijke viervoeter wil constant dicht bij je aan kruipen. Rebecca May en haar man vonden hiervoor een oplossing. Haar echtgenoot knutselde een schoot in elkaar zodat de kat een andere slaapplaats zocht.

Katy Perry zwanger van eerste kindje met Orlando Bloom

De geruchten deden al een tijdje de ronde, maar nu zijn ze ook officieel bevestigd: Katy Perry (35) wordt voor de eerste keer moeder. Dat maakte de zangeres bekend via social media. In de videoclip van haar nieuwe nummer ‘Never Worn White’ laat ze haar beginnende babybuikje aan de wereld zien.

14-jarige Chiara als enig Belgisch meisje naar WK karting in Dubai: “Al die jongens die het geen meisjessport vinden de mond snoeren”

Drie jaar geleden stapte ze voor het eerst in een kart, maar in de paasvakantie mag de 14-jarige Chiara Cauwenbergh uit Steenokkerzeel ons land wel verdedigen op het WK karting in Dubai. Als enig Belgisch meisje in een echte mannenwereld. “Nog regelmatig krijg ik te horen dat het geen meisjessport is, tot de jongens vernemen dat ik naar het wereldkampioenschap mag”, aldus de stoere Chiara. Lees hier meer.

H’art voor Tara: veiling van 64 kunstwerken voor jonge mama die armen en benen verloor

Kunstgalerij Art Valley uit Herne organiseert eind deze maand ‘H’art voor Tara’, een kunstexpo en veiling ten voordele van de 34-jarige Tara De Bolle uit Liedekerke. Meer dan vijftig kunstenaars schonken een of meerdere kunstwerken en daarnaast worden ook striptekeningen geveild. “Onder meer de bekende Yves Bosquet uit Waterloo schonk een werk”, klinkt het. Lees hier meer.