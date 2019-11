Een week goed nieuws: beroemdheden geven Kade (11) beste cadeau ooit en andere verhalen die je blij maken tvc

10 november 2019

10u07 0 Soms lijkt het alsof we bedolven worden onder slecht nieuws. Je zou bijna vergeten dat er ook veel, heel veel moois gebeurt. Speciaal daarom lichten wij er elke week een reeks hartverwarmende en positieve artikels uit. Om je week met een glimlach af te sluiten.

Beroemdheden geven Kade (11) topcadeau nadat niemand naar zijn verjaardagsfeestje kwam

Kade Foster beleefde niet meteen zijn meest memorabele verjaardag. Op het feestje van de Canadese jongen (11), kwam niemand opdagen. Zijn vader postte een foto van Kade op Twitter en vroeg aan iedereen om wat liefde te tonen aan zijn zoon. De respons in Canada en de VS was enorm. Ook vele beroemdheden lieten hun hart spreken.

Verlamde Jimmy bouwt betaalbare hulpmiddelen voor rolstoelpatiënten

Vier jaar geleden stortte zijn wereld in, toen hij bij een ongeval verlamd raakte en in een rolstoel terechtkwam. Nu helpt Jimmy Verstraete (32) uit Halle zélf lotgenoten, met de betaalbare hulpmiddelen die hij maakt. “Ik geef mensen hun vrijheid terug.”

Balls & Glory pakt uit met speciale Nutella Tiramisu Ball

Wim Ballieu van Balls & Glory heeft het ideale gerechtje voor de eindejaarperiode bedacht. In december kan je in zijn zeven restaurants in Vlaanderen en Brussel smullen van een speciale ‘Nutella Tiramisu Ball’.

Nederlandse politie helpt vrouw bij bevalling op snelweg

De vrouw begon met de bevalling terwijl haar auto stilstond op de vluchtstrook van de A2 in Limburg. De politie was binnen vijf minuten ter plaatse en reed de auto naar een parkeerplaats. Daar werd niet veel later een gezond jongetje geboren.

Spectaculaire reddingsoperatie van slachtoffer uit oude kleiput

In het Steengelaag in Stekene is een slachtoffer op spectaculaire wijze geëvacueerd uit de voormalige kleiput. Een redding per helikopter mislukte maar het klimteam van de brandweer slaagde erin om de man via touwen en katrollen naar boven te krijgen.