Een week goed nieuws: Belgische hockeyhelden overrompeld door ontvangst en andere verhalen die je blij maken

23 december 2018

09u30

Soms lijkt het alsof we bedolven worden onder slecht nieuws. Je zou bijna vergeten dat er ook veel, heel veel moois gebeurt. Speciaal daarom lichten wij er elke week een reeks hartverwarmende en positieve artikels uit. Om je week met een glimlach af te sluiten.

Red Lions overrompeld door ontvangst op z’n Rode Duivels: “Die glimlach blijft nog máánden op ons gezicht”

België heeft de Red Lions in z’n hart gesloten. Een andere conclusie is er niet als je ziet hoeveel duizenden landgenoten de Grote Markt in Brussel inpalmden om een feestje te bouwen met de nieuwe wereldkampioenen hockey. “Om nooit meer te vergeten.”

Herbeleef met deze video de hockey-thriller van de Red Lions!

Papa heeft dochtertje (4) terug met stiekeme hulp van politie: Louise weer thuis nadat ze door moeder ontvoerd werd

Een jaar nadat Louise door haar moeder werd ontvoerd naar Slovenië, is het meisje terug in België. Net op tijd om kerst te vieren met haar West-Vlaamse papa, die maandenlang elke week 28 uur onderweg was om zijn dochter te zien. “Een betere kerst kon ik niet wensen.”

‘Jazzy for life’: Jasper (21) droomde van een eigen kledingcollectie, dus realiseren zijn vrienden zijn droom voor het goede doel

De vrienden van Jasper Van Puymbroeck uit de buurt van Kortrijk mochten de Warmste Week openen met een uniek eerbetoon. Jasper overleed begin dit jaar. Met zijn schetsen ontwierpen zijn vrienden een eigen kledinglijn. Het geld schenken ze aan de zelfhulpgroep ‘Ouders Van een Overleden Kind.’

Jarenlang te veel betaald, dus mag het wat minder: distributienettarieven voor gas en stroom worden goedkoper

Voor één keer is er goed nieuws over uw energiefactuur: volgend jaar gaan de distributienettarieven naar beneden. Dat betekent dat een gemiddeld gezin 46 euro minder betaalt voor elektriciteit en 25 euro minder voor aardgas.

Kerstman trekt dankzij HLN-lezers vervroegd naar Cor (4) in Sint-Truiden: meisje beleeft nu al onvergetelijke kerst

Achter de gevel van het huisje van Evy en haar dochtertje Cor schuilt er bittere armoede. Er is geen sanitair, geen centrale verwarming, geen keuken. Cor durfde geen Barbiepop aan de kerstman te vragen. Maar dankzij de HLN-lezers komt daar nu verandering in. De reacties en de steunbetuigingen voor de mama en haar dochter zijn ronduit hartverwarmend.

Laatste wens van terminale man vervuld: 300 mensen zingen kerstliedjes voor hem

De Canadese Harry Towle (78) heeft terminale longkanker. Voor zijn laatste Kerstmis had hij nog één wens: met zijn vriendin dineren, door de stad waar hij vroeger woonde rijden om de kerstverlichting te zien en dan stoppen om wat kerstliedjes te horen. Zo’n 300 mensen verzamelden als verrassing om een emotionele Harry zijn laatste wens te vervullen.

Dieter Coppens en Kevin (‘Down The Road’) liften 2.700 km voor Warmste Week

Liften van de koudste plek van Europa - Lapland - naar de warmste - Wachtebeke, epicentrum van de Warmste Week. Dieter Coppens en zijn maat Kevin gaan deze keer ‘down the snow’, om een vette cheque voor het goede doel in te zamelen. “Wat als we nu eens onze schoenen uitdoen en op onze sokken liften? Dan zal er sowieso toch wel een knap meisje stoppen uit medelijden?”

Bouwvakker checkt na 6 weken zeuren van familie eindelijk stapeltje lottotickets. Hij blijkt 84 miljoen gewonnen te hebben

De Britse bouwvakker Andrew Clark (51) uit Boston is zijn familie in elk geval dankbaar. “Ik ben blij dat ze zijn blijven zagen, het is net een magisch kerstverhaal”, lacht hij.