Een week goed nieuws: babygeluk in de Zoo en andere verhalen die je blij maken Redactie

02 december 2018

Soms lijkt het alsof we bedolven worden onder slecht nieuws. Je zou bijna vergeten dat er ook veel, heel veel moois gebeurt. Speciaal daarom lichten wij er elke week een reeks hartverwarmende en positieve artikels uit. Om je week met een glimlach af te sluiten.

Zoo van Antwerpen heeft er een nieuwe ster bij: babygorilla trekt alle aandacht naar zich toe

38 jaar was het geleden, maar deze week was het zover: er is een babygorilla geboren in de Zoo van Antwerpen. Of het een jongen of een meisje is, kunnen de verzorgers nog niet zien, maar de baby is gezond en volgroeid. “Moeder Mayani doet het fantastisch. We laten de natuur haar werk doen.”

En ook het kweekprogramma van de zeldzame, bedreigde grévyzebra’s doet zijn werk: in ZOO Planckendael werd het schattige zebraatje Tamu geboren.

Marslander InSight succesvol geland op rode planeet na spannende reis

NASA’s ruim een miljard dollar kostende Marsverkenner is bijna zeven maanden onderweg geweest. De Koninklijke Sterrenwacht van België werkte mee aan het project. Bart van Hove, onderzoeker bij de KSB, is blij met de succesvolle landing, want die was allerminst vanzelfsprekend. “Het was een geweldig, historisch moment.”

NASA deelt meteen ook deze prachtige eerste beelden van Marslanders omgeving.

Gentse zussen vinden ‘waterdoorlatend asfalt’ uit

Op de parking vlak naast het Flanders Expo-gebouw in Gent ligt de allereerste strook Drainphalt ter wereld. Drainphalt is helemaal nieuw, en uitgevonden door de Gentse zussen Inge (28) en Els (26) Vancompernolle. Met ons veranderend klimaat kan het mee een oplossing bieden tegen overstromingen en droogte.

Terreurgroep geeft ontvoerde Yasmine (4) eindelijk terug aan mama: “Ze huilde veel. Gelukkig is ze kerngezond”

Na anderhalf jaar gevangenschap in een jihadistenkamp is de Belgische kleuter herenigd met haar moeder. De terreurgroep bracht haar naar een Turkse grensplaats, waar moeder Hajar al weken op haar dochter wachtte.

Duurzame fondsen winnen aan populariteit: Belg wil z’n centen steeds minder ‘fout’ beleggen

Belgen lopen achter in de keuze voor duurzaam beleggen. Nauwelijks 6% van het vermogen in Belgische fondsen is verbonden aan projecten waarbij ecologie, sociale ingesteldheid en goed bestuur centraal staan. Wereldwijd zitten we aan 26%. Maar de kentering is ingezet.

Schuif op, MUG-team! Dankzij deze app snellen burgers elkaar te hulp bij een hartaanval

In Hoogstraten zijn er al mensenlevens gered door een app die vrijwilligers in de buurt signaleert na een noodoproep. De ontwikkelaar hoopt zo het aantal overlevenden van een hartstilstand te verdriedubbelen. “De ambulance arriveerde zes minuten na mij. Die minuten hadden fataal kunnen zijn.”

Longkanker sneller opspoorbaar met 3D-gps ontwikkeld door Israëlisch leger

In het Gentse universitair ziekenhuis heeft longarts Thomas Malfait voor het eerst in Vlaanderen een nieuwe technologie voor de diagnose van longkanker toegepast. Met een gps-geleide katheter kan hij een biopsie nemen van kleine en moeilijk bereikbare longletsels. De nieuwe technologie leidt tot een vroegere diagnose, snellere behandeling, grotere overlevingskans en minder onzekerheid voor de patiënt.