Een week goed nieuws: baby werpt verloskundige vernietigende blik toe en andere verhalen die je blij maken

01 maart 2020

09u00 0 Soms lijkt het alsof we bedolven worden onder slecht nieuws. Je zou bijna vergeten dat er ook veel, heel veel moois gebeurt. Speciaal daarom lichten wij er elke week een reeks hartverwarmende en positieve artikels uit. Om je week met een glimlach af te sluiten.

“Laat me allemaal gerust, ik zat daar zo goed”

De meeste baby’s komen met de nodige decibels ter wereld. Isabela Pereira de Jesus koos echter voor de stille aanpak. Ze wierp de verloskundige een vernietigende blik toe, alsof ze wilde zeggen: “Laat me allemaal gerust, ik zat daar zo goed.” De foto, die gemaakt werd in een ziekenhuis in Rio de Janeiro, ging in een mum van tijd viraal.

Amerikaanse oud-marinier (62) scherpt wereldrecord ‘planking’ aan tot ruim 8 uur

Een Amerikaanse ex-marinier heeft bewezen zelfs op zijn 62ste nog superfit te zijn. George Hood wist ruim 8 uur lang op zijn tenen en onderarmen te balanceren, waarmee hij een nieuw wereldrecord planking vestigde: 08.18,15.

Mama gevonden voor weesveulentje: “En nu maar hopen dat er een klik volgt”

De Lummense paardenkliniek EquiTom is sinds vorig weekend op zoek naar een adoptiemerrie voor een prematuur veulentje. Ondertussen kreeg de kliniek al een vijftigtal aanbiedingen binnen, waarvan drie merries op papier de ideale match lijken. Momenteel is de eerste geschikte merrie onderweg naar de kliniek.

Gelukzak neemt eenmalig deel aan lotto en wint 1 miljoen dollar

Je hebt lottospelers die in hun hele leven niets winnen en je hebt gelukzakken zoals Daniel Schuman. De Amerikaan doet nooit mee met loterijen, maar kreeg een biljet van zijn vrouw cadeau. Met succes: hij won zo maar eventjes 1 miljoen dollar (bijna 914.000 euro) met de lotto van zijn thuisstaat, de Virginia Lottery. “Dit hadden we niet verwacht!”

Verloren gelopen hond geeft zichzelf aan in politiekantoor

Eerder deze maand kreeg het politiekantoor van Permian Basin in de Amerikaanse staat Texas wel een heel bijzondere aangifte. Chico was verloren gelopen nadat hij zichzelf uitliet, maar kwam gelukkig bij het lokale politiekantoor terecht.

95-jarige oma krijgt gloednieuwe Game Boy toegestuurd nadat oud toestel stukgaat

In een Japanse krant is vorige week een hartverwarmend verhaal opgedoken over een 95-jarige Japanse oma die van Nintendo gratis een gloednieuw toestel van de Game Boy toegestuurd kreeg, nadat haar 30 jaar oud model het begaf. Opmerkelijk is dat Nintendo in 2003 stopte met de gameconsoles te produceren.

Fotograaf legt unieke roze reuzenmanta vast op camera

Al is de reuzenmanta voor de meesten onder ons sowieso een opmerkelijk zeewezen, dit roze exemplaar is al zeker bijzonder. Het is immers de eerste én enige roze reuzenmanta ooit gezien. Voor het eerst werd er nu ook een foto gemaakt van de roze reus.