Een week goed nieuws: baby Pia klaar voor levensreddende prik en andere verhalen die je blij maken tvc

06 oktober 2019

09u30 1

Soms lijkt het alsof we bedolven worden onder slecht nieuws. Je zou bijna vergeten dat er ook veel, heel veel moois gebeurt. Speciaal daarom lichten wij er elke week een reeks hartverwarmende en positieve artikels uit. Om je week met een glimlach af te sluiten.

“Geen antistoffen in bloed gevonden”

Het meisje van 10 maanden oud is niet resistent en maakt geen antistoffen aan tegen het levensreddende medicijn Zolgensma. Die prik heeft ze nodig om een lang en gezond leven te leiden.

Knikjesstraat van Zarra krijgt boost

Goed nieuws voor Zarra, die heel Vlaanderen wil volhangen met bordjes met het opschrift “Knikjesstraat”: online drukkerij Flyer.be biedt zijn hulp aan, én bpost gaat de straatnaambordjes gratis naar u versturen.

Verbeterde plasticvanger The Ocean Cleanup wérkt

De nieuwste versie van de beroemde ‘plasticvanger’ van The Ocean Cleanup, die is ontworpen om de oceanen te ontdoen van plasticafval, werkt volgens de bouwers goed. “Zelfs miniscule stukjes worden verzameld.”

Brandweer geeft katjes zuurstof, nadat ze werden gered uit brandende woning

De brandweer trof in een brandende woning in Menen drie poezen aan: één volwassen dier en twee halfvolwassen exemplaren. “We hebben de twee kleinsten in een box geplaatst met zuurstof”, zeggen de ambulanciers die zich over de dieren ontfermden.

Het meisje van 10 maanden oud is niet resistent en maakt geen antistoffen aan tegen het levensreddende medicijn Zolgensma. Die prik heeft ze nodig om een lang en gezond leven te leiden.

“Wie aan de kust woont, is mentaal gezonder”

Wetenschappers aan de universiteit van Exeter onderzochten 25.963 deelnemers om tot de volgende conclusie te komen: mensen die dicht bij de zee wonen, zijn mentaal gezonder en gelukkiger dan wie in het binnenland woont.

Kim Clijsters (36) werkt in haar Academy volop aan terugkeer

Na de aankondiging van haar sensationele comeback bleef het een tijdje stil rond de Limburgse, maar nu toont ze in een Instagram-filmpje dat ze druk bezig is met haar tweede ‘Kimback’. “Look who’s back.”