Een week goed nieuws: baby kirt van geluk wanneer mama haar hoorapparaatje aanzet en andere verhalen die je blij maken

15 december 2019

09u30 2 Soms lijkt het alsof we bedolven worden onder slecht nieuws. Je zou bijna vergeten dat er ook veel, heel veel moois gebeurt. Speciaal daarom lichten wij er elke week een reeks hartverwarmende en positieve artikels uit. Om je week met een glimlach af te sluiten.

“Als de hoorapparaten aangaan is het alsof er een lampje bij haar gaat branden”

Sommige gelukzalige momentjes met je kind wil je als ouder het liefst met de hele wereld delen. Zo ook de 32-jarige Paul Addison, die een heel bijzonder filmpje tweette van zijn vier maanden oude dochter Georgina.

Baas deelt 10 miljoen aan bonussen uit

Werknemers van een groot makelaarsbedrijf in de Verenigde Staten kregen tijdens het jaarlijkse kerstfeestje van het bedrijf de verrassing van hun leven. Hun baas verraste zijn 198 werknemers met een bonus van maar liefst 10 miljoen dollar. “Ik herinner hoe ik mijn enveloppe opendeed, het getal zag en een paar keer met mijn ogen knipperde omdat ik dacht dat ik het verkeerd gelezen had.”

“Want zij zijn ook een beetje familie”

De kleine Michael (5) werd officieel geadopteerd en wou dat al zijn vriendjes erbij waren. En zo piepten de nieuwsgierige hoofdjes van zijn klasgenootjes op de eerste rij net boven de schotten uit in de rechtszaal.

Dromen komen uit: Maud uit ‘Down the road’ mag dansen met Niels Destadsbader

Wie ‘Down the road’ gevolgd heeft, weet dat Maud houdt van dansen en van Niels Destadsbader. Tijdens een van de Sportpaleisconcerten van de zanger mocht ze dansen met haar idool. Het publiek genoot ten volle van het mooie moment.

Vrouw bang voor pitbull tot hij haar leven redde

Simba is een lieve pitbull, maar tot voor kort dachten weinig mensen positief over de viervoeter. Flatbewoners van een appartementsblok in Zweden hadden schrik. Tot Simba met een levensreddende daad hun ongelijk bewees.

Met ‘Fabula’ heeft Efteling er hartverwarmende attractie bij

Een brommende beer en een edelmoedige eekhoorn gaan samenwonen. Maar vooraleer dat tot een goed huwelijk leidt, gaan ze samen eerst op wereldreis. Met een 3D-brilletje op je neus reis je in de Efteling vanaf dit weekend mee.

Fantastisch nieuws voor wie gaat skiën

Wintersporters die komende kerstvakantie naar de Alpen gaan krijgen waar voor hun geld. Op de pistes liggen al meters sneeuw.