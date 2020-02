Een week goed nieuws: Arnoud krijgt bijna half miljoen van Google voor mobiele scholen en andere verhalen die je blij maken LH

09 februari 2020

09u00 1 Soms lijkt het alsof we bedolven worden onder slecht nieuws. Je zou bijna vergeten dat er ook veel, heel veel moois gebeurt. Speciaal daarom lichten wij er elke week een reeks hartverwarmende en positieve artikels uit. Om je week met een glimlach af te sluiten.

Liv was 16 toen pesters haar van school jaagden, vijf jaar later staat ze aan het hoofd van miljoenenbusiness

Op haar zestiende werd Liv Conlon zo hard gepest dat ze school vaarwel zei. Nu -vijf jaar later- staat ze aan het hoofd van een bedrijf dat elk jaar meer dan een miljoen euro in het laatje brengt. In ‘The Sun’ doet de ambitieuze jongedame haar wonderlijke verhaal.

Man redt drie vastgevroren katjes met warme koffie

Kendall Diwisch was onderweg in de Canadese provincie Alberta, toen hij drie kittens opmerkte in het midden van de rijbaan. De staarten van de katjes waren vastgevroren in het ijs. Diwisch bleef koelbloedig en slaagde erin de diertjes te redden.

Juf een week in het gips? Dan neemt oma Hilde (62) gewoon over: “Nooit gedacht dat ze zouden toehappen”

Vrije Basisschool De Klimtoren in Jabbeke had deze week een opvallende interimleerkracht in de klas staan. Omdat de directie niet meteen een vervangster voor juf Annelies vond, nam de grootmoeder van een van de leerlingen de taken over.

Vlaming Arnoud Raskin krijgt 490.000 euro van Google voor zijn mobiele scholen

Meer dan twintig jaar nadat hij een prototype van zijn schoolmobiel als eindwerk bouwde, heeft Limburger Arnoud Raskin (46) wereldwijd ruim vijftig zulke mobiele scholen rondrijden. Nu krijgt zijn bedrijf van Google 490.000 euro, bedoeld voor het digitale platform dat moet meten welke impact de mobiele scholen op straatjongeren hebben. (HLN+)

17 jaar en al helikopterpiloot

Thibaut Cauwels is één van de jongste piloten van ons land. Nog maar 17 jaar en 7 maanden is hij, en toch heeft hij zijn vliegbrevet al behaald. Zo’n vliegbrevet kan je al halen vanaf je 17e. Voor een autorijbewijs moet je 18 zijn. Daardoor heeft Thibaut dus al een vliegbrevet nog voor hij met de auto mag rijden.

Dit zijn de 5 mooiste Belgische streetart-werken

Street Art Antwerp heeft de mooiste Belgische streetart van het jaar verkozen. Volgers konden op sociale media hun stem uitbrengen op een selectie van 100 werken, allemaal gecreëerd door Belgen. Je kan de beste hier ontdekken.

De familie rugby: zes Goethalsen bij Roeselaarse rugbyclub, oma is hun grootste fan

Bij de familie Goethals draait alles om rugby. Sinds Maxim Goethals (25) vijf jaar geleden kennismaakte met de sport overtuigde hij zijn neven Cedric (22) en Quinten (17) Goethals om zich ook aan de sport te wagen. Sinds kort zijn ook zijn zus en nichtjes op het rugbyveld te vinden. (HLN+)