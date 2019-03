Een week goed nieuws: agent redt onderkoelde hond uit kanaal en andere verhalen die je blij maken

TVC

03 maart 2019

09u30 0 Soms lijkt het alsof we bedolven worden onder slecht nieuws. Je zou bijna vergeten dat er ook veel, heel veel moois gebeurt. Speciaal daarom lichten wij er elke week een reeks hartverwarmende en positieve artikels uit. Om je week met een glimlach af te sluiten.

Agent redt hond uit ijskoud water

Het dier was in het Eriekanaal, in de staat New York, gevallen. Een buurtbewoner belde 911 en de dierenbescherming, maar Agent Travis Gray wist dat de hond het niet lang meer zou volhouden in het ijskoude water. “Ik twijfelde geen moment om op het ijs te lopen.”

So pleased to meet this pup and see that he is alive and well - thanks to @OgdenPoliceNY Sgt. Travis Gray. A risky rescue for this dog who was trapped in the icy canal. @WendyWrightTV pic.twitter.com/9Kfe8mNR1N Wendy Wright(@ WendyWrightTV) link

Onderzoeksteam aan KU Leuven ontwikkelt zonnepaneel dat waterstofgas produceert

Een team bio-ingenieurs van de KU Leuven is er voor het eerst in geslaagd om met een zonnepaneel en wat waterdamp rechtstreeks waterstofgas te maken: een alles-in-één-systeem dat ook nog eens CO2-neutraal is. Twintig van zulke innovatieve zonnepanelen zouden voldoende zijn om het gemiddelde gezin een jaar lang te voorzien van stroom en warmte.

’s Werelds lichtste mannelijke prematuurtje (268 gram) mag na vijf maanden ziekenhuis verlaten

Een Japans prematuurtje dat amper 268 gram woog toen hij in augustus ter wereld kwam, mag nu zo’n kleine 25 weken later het ziekenhuis verlaten. Het jongetje is met zijn 268 gram een nieuwe wereldrecordhouder.

Griep is al op de weg terug

Het aantal gevallen van de griep is de afgelopen week licht gedaald. Dat blijkt vandaag uit cijfers van het wetenschappelijk onderzoekscentrum Sciensano.

Het is een meisje: olifantje geboren in Pairi Daiza

Een naam heeft het diertje nog niet. Pairi Daiza lanceert binnenkort een poll met namen die de verzorgers hebben uitgekozen. Het publiek mag daaruit dan de naam kiezen.

Chemische techniek verandert CO2 in kolen

Een nieuwe chemische techniek verandert koolstofdioxide in kolen. De wetenschappers dromen er al van om zo het broeikasgas CO2 uit de lucht te halen.

Zo zal een ritje eruit zien op de hoogste, snelste en langste duikachtbaan ter wereld

Wie dol is op achtbanen, begint maar al beter te sparen voor een reis naar Canada. In het pretpark Canada’s Wonderland gaat deze lente een indrukwekkende nieuwe rollercoaster open. En het zal er eentje van records zijn: het wordt de hoogste, snelste en langst duikachtbaan ter wereld.

Erni Stollberg is 97 jaar en een ster op Instagram

De 97-jarige Erni Stollberg is de ster van het Instagramaccount van conceptstore Park in Wenen. De voormalige revuedanseres poseert regelmatig in de meest extravagante outfits op het account en komt ook dagelijks even aanwaaien bij de winkel.

Festival Glastonbury verbiedt plastic flesjes

Het muziekfestival Glastonbury in het Verenigd Koninkrijk heeft aangekondigd dat de verkoop van plastic flesjes water er voortaan niet meer toegelaten is. In 2017 kochten bezoekers er 1,3 miljoen plastic flesjes.