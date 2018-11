Een week goed nieuws: 155 verjaardagskaartjes en verrassingsfeest voor gepest meisje en andere verhalen die je blij maken Redactie

11 november 2018

09u30 0 Soms lijkt het alsof we bedolven worden onder slecht nieuws. Je zou bijna vergeten dat er ook veel, heel veel moois gebeurt. Speciaal daarom lichten wij er elke week een reeks hartverwarmende en positieve artikels uit. Om je week met een glimlach af te sluiten.

Ian (5) geeft speelgoed aan kindjes in de hemel

Een mysterie op het kerkhof van Hasselt: een onbekende liet op tientallen kindergraven teddyberen, speelgoedautootjes en poppetjes achter. De gulle gever blijkt een jongetje van 5. Hij verzamelde zijn oude speelgoed om het aan ‘de kindjes in de hemel’ te geven. “Want daar hebben ze ook speelgoed nodig.”

‘Belgische’ neusspray gaat alle griepvirussen te lijf

Een revolutionaire neusspray die ons beschermt tegen alle vormen van griep, als alternatief voor die vervelende, niet geheel betrouwbare prik: Belgische en Nederlandse onderzoekers koesteren hoge verwachtingen over de futuristische verstuiver.

Olivier, Edwin en Christophe kozen bewust voor hun geluk en een job met minder loon: “Wat ben je met veel geld als je alles mist wat je ermee kan doen?”

Een netto maandloon van 4.000 euro of meer doet ons leven er niét beter uitzien. Dat is de conclusie van het Nationaal Geluksonderzoek, maar evengoed van deze getuigen. Alle drie ruilden ze hun dikbetaalde job bewust in voor méér geluk maar een kleiner salaris.

De ozonlaag herstelt zich eindelijk. Sterker nog: volledig herstel is niet ondenkbaar

Volgens een verrassend positief rapport is het herstel van de gaten en verdunningen in de ozonlaag sinds 2000 met 1 tot 3 procent versneld. Aan dat tempo zal de ozonlaag boven het noordelijke halfrond volledig hersteld zijn tegen 2030. En dat is belangrijk voor onze gezondheid.

Gepest meisje krijgt na oproep tientallen kaartjes en verrassingsfeest: “Onze enige wens is dat Aïsha weer openbloeit”

“Wie stuurt mijn kleine meid een verjaardagskaartje?” Die simpele oproep van mama Nathalie voor haar gepeste dochter Aïsha (9) is uitgedraaid op een groot verrassingsfeest tegen pesten, in Koekelare. “Aïsha kreeg al 155 kaartjes, zelfs uit Congo. Maar we houden het nog geheim.”

Nationale Loterij doneert 201.000 euro voor kankeronderzoek met huis-, tuin- en keukenmedicijnen

Het bedrag gaat naar het Antikankerfonds voor Primmo, een klinische studie voor de behandeling van baarmoeder(hals)kanker. De onderzoekers combineren in die studie goedkope, bestaande geneesmiddelen met immuuntherapie als innovatieve behandeling.

Dit is Gust. Als zorgvarken verblijdt hij het leven in een Gents rusthuis

Gust dartelt rond tussen de senioren in woonzorgcentrum Het Heiveld. Ook binnen, want Gust is zindelijk. “De mensen vinden het fantastisch”, zegt Eline Beirnaert van het animatieteam. “Ze worden betrokken bij de verzorging, maar ook gewoon van Gust te aaien worden ze blij.”

