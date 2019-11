Een week goed nieuws: 114.253 lampjes sieren kersthuis van Ria en Freddy en andere verhalen die je blij maken

17 november 2019

09u30 0 Soms lijkt het alsof we bedolven worden onder slecht nieuws. Je zou bijna vergeten dat er ook veel, heel veel moois gebeurt. Speciaal daarom lichten wij er elke week een reeks hartverwarmende en positieve artikels uit. Om je week met een glimlach af te sluiten.

Koppel viert 25-jarig jubileum van kersthuisje Overmere

Ria Jacobs en Freddy Garré hebben opnieuw het record verbroken van lichtjes die ze hebben opgehangen aan hun woning in Overmere. Het koppel heeft maar liefst 114.253 individuele kerstlampjes opgehangen.

Dunkin’ Donuts opent volgend jaar eerste Belgische filiaal

Dat zegt Roberto Fava, een van de franchisepartners die de Amerikaanse donut- en koffieketen naar Nederland haalde. Bij onze noorderburen zijn al 22 filialen. Fava denkt aan Antwerpen als eerste uitvalsbasis.

Nieuwe vzw Lucas for Life zet zich in voor goede palliatieve thuiszorg voor kinderen

De Leuvense vzw werd opgericht door de ouders en vrienden van Lucas Bruyland, die in 2015 op 7-jarige leeftijd te horen kreeg dat een behandeling tegen de kanker geen zin meer had. Vanaf dat moment volgde de jongen een palliatief traject waarbij hij thuis begeleid werd door het Kites Team van UZ Leuven.

Burger King lanceert vegetarische hamburger

De fastfoodketen werkt samen met de Vegetarische Slager, de producent van vleesvervangers die in handen is van Unilever. De hamburgergigant gebruikt deze voor de vleesvrije burger Rebel Whopper, die aangeboden zal worden in ruim 2.500 restaurants in 25 Europese landen, waaronder België.

Delfine Persoon pakt wereldtitel bij de supervedergewichten

De 34-jarige West-Vlaamse klopte de Nigeriaanse Helen Joseph na tien felbevochten rondes op punten. “Het leek soms meer op straatgevecht dan een bokskamp”, vertelde Persoon achteraf.

Vanaf 29,90 euro met de nachttrein naar Oostenrijk

De Oostenrijkse spoorwegmaatschappij ÖBB start op 19 januari met nachttreinen tussen Oostenrijk en België. De goedkoopste tickets voor een enkele rit zullen 29,90 euro kosten. Liggen zou kunnen vanaf 49,99 euro.

Fotograaf legt uiterst zeldzaam hert met drie geweien vast

Een pak moeilijker te vinden dan een klavertjevier: een hert met drie geweien. Politicus op rust Steven Lindberg uit Michigan is er tóch in geslaagd. “Een kans van 1 op 1 miljoen.”