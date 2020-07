Een week goed nieuws: 103-jarige dokter stapt marathon tegen corona en andere verhalen die je blij maken TTR

05 juli 2020

09u00 0 Soms lijkt het alsof we bedolven worden onder slecht nieuws. Je zou bijna vergeten dat er ook veel, heel veel moois gebeurt. Speciaal daarom lichten wij er elke week een reeks hartverwarmende en positieve artikels uit. Om je week met een glimlach af te sluiten.

“Mams, hoe heet hij?”: dochter steelt show tijdens interview met expert op BBC

De dochter van een expert gezondheidsbeleid heeft voor een vrolijke noot gezorgd in het nieuws op de Britse’ openbare omroep BBC. Het meisje onderbrak voortdurend het interview en startte zelfs een gesprek met de nieuwslezer. Het fragment is al miljoenen keren bekeken. Lees hier meer.

Koppel bevrijdt beer die met plastic emmertje over zijn kop rondzwemt

Een Amerikaans gezin uit Wisconsin heeft een jonge beer verlost van een plastic beker waarin zijn kop vastzat. De beer was hulpeloos in het Marsh-Miller Lake aan het zwemmen. Blijkbaar liep het arme dier zo al een paar dagen rond. Lees hier meer.



Jurgen en zoon Willem (8) overnachten op heilig gras KAA Gent in Ghelamco Arena

Veel Buffalo-fans zouden vandaag willen ruilen met Jürgen Desmijter en zoon Willem (8) uit De Pinte: zij mogen immers vannacht slapen in een tent op de groene zoden van het KAA Gent-spelersveld in de Ghelamco Arena. Dit was de prijs van een wedstrijd van touroperator TUI. Lees hier meer.

103-jarige dokter Leempoels loopt marathon uit: “Wij, klein en groot, krijgen corona dood!”

Een krachtprestatie om u tegen te zeggen. De 103-jarige dokter Alfons Leempoels uit het Vlaams-Brabantse Rotselaar liep dinsdag onder luid applaus zijn marathon uit in de strijd tegen het coronavirus. “Wij, klein en groot, krijgen corona dood!”, speechte hij zijn opgetrommelde fans toe. De huisarts op rust zamelde bijna 25.000 euro in. Lees hier meer.



Meisje met syndroom van Down poseert voor Gucci en Vogue

De Britse Ellie Goldstein (18) heeft het downsyndroom, maar is goed op weg om haar modellendroom waar te maken. Ze is het nieuwe gezicht van een Gucci-campagne en ze verschijnt ook in modebijbel Vogue. Lees hier meer.

Op je bucketlist deze zomer: de ‘dame blancheball’ van Balls & Glory

Ballen met pit: die krijg je op je bord in de restaurants van Balls & Glory. En goed nieuws voor de zoetekauwen onder ons, je kan vanaf nu ook genieten van een ‘dame blancheball’. Lees hier meer.

Spotify lanceert abonnement voor koppels

Speciaal voor een samenwonend koppel (of gewoon twee huisgenoten) lanceert Spotify een nieuw abonnement: Premium Duo. Voor 12,99 euro per maand kunnen twee mensen die op hetzelfde adres wonen een premium Spotify-account delen. Een premiumaccount kost normaal gesproken 9,99 euro per maand voor één persoon, of 14,99 euro voor zes personen op hetzelfde adres. Lees hier meer.

Om bij weg te dromen: Disney betovert met collectie bruidsjurken van maat 32 tot 60

Heb je er altijd van gedroomd om er als een prinses uit te zien op je huwelijksdag? Dan laat Disney die droom graag in vervulling gaan, voor iedereen bovendien. Lees hier meer.

Lidl verkoopt sneakers, kousen en T-shirts en kan vraag amper bijhouden

Supermarktketen Lidl is gestart met een eigen kledinglijn. Het gaat om T-shirts, slippers, kousen en sneakers in de bekende geel-blauw-rode kleuren van het merk. De ‘foute’ kledij verkoopt zo hard dat de keten de vraag amper kan bijhouden. Lees hier meer.



Duikers redden potvis uit vissersnet

Duikers hebben bij Italië een walvis gered uit een vissersnet. De circa 10 meter lange potvis was verstrikt geraakt bij het eiland Salina, maakte de kustwacht bekend. Lees hier meer.



