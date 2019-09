Een week goed nieuws: 1,9 miljoen euro is binnen voor baby Pia en andere verhalen die je blij maken tvc

22 september 2019

09u30 1 Soms lijkt het alsof we bedolven worden onder slecht nieuws. Je zou bijna vergeten dat er ook veel, heel veel moois gebeurt. Speciaal daarom lichten wij er elke week een reeks hartverwarmende en positieve artikels uit. Om je week met een glimlach af te sluiten.

Ruim 972.000 sms’jes gestuurd voor baby Pia

De 1,9 miljoen euro die de negen maanden oude baby Pia uit Wilrijk nodig heeft voor het levensreddend medicijn Zolgensma, is binnen. “Elk bericht en elke euro is er één, een klein stapje dichter bij de redding van onze dochter.”

KU Leuven zet belangrijke stap in ontwikkeling medicijn tegen buikgriep

Wetenschappers hebben een eerste onderzoeksmodel ontwikkeld om het menselijke norovirus te kweken en bestuderen, wat op termijn mogelijk kan leiden tot een therapie die niet alleen de symptomen van buikgriep bestrijdt maar mensen kan beschermen als anderen in hun omgeving wel geïnfecteerd zijn.

Na 25 jaar werd de ring van Dennis weer teruggevonden in café

Een mysterie. Een ander woord heeft de Nederlander Dennis Lagraauw er niet voor. Na 25 jaar werd een ring die hij verloor in café De Luifel weer teruggevonden.

Wetenschappers van UZ Gent zetten grote stap om aids definitief te genezen

Het dodelijke virus is vandaag onder controle dankzij dure aidsremmers, maar patiënten hervallen van zodra ze stoppen met die medicatie. Door de schuilplaats van het restvirus te ontdekken hopen de wetenschappers het virus op termijn definitief uit te schakelen.

SOS HLN bracht Nele samen met de laatste eigenaar van de Opel Ascona van haar overleden vader

Het was een mission impossible: de Opel Ascona Sport van hun vader terugvinden, 29 jaar na diens veel te vroege dood, in een tragisch ongeval. SOS HLN sprong in de bres, toen de kinderen van Jozef Vermoere met die droom naar buiten kwamen. Helaas: de laatste eigenaar was een rallyrijder die de auto uit elkaar haalde voor wisselstukken. Toch vond dochter Nele troost, toen we de twee gisteren samenbrachten. “Het doet deugd te horen wat er allemaal nog met én in de auto is gebeurd.”