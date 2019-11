Engie Gesponsorde inhoud Een wandeling boordevol energie? Ontdek Antwerpen op een alternatieve manier Aangeboden door ENGIE

07 november 2019

09u00 0 Wist je dat je nog tot eind deze maand een e-bike kunt winnen én kunt leren om energie te besparen op de Antwerpse Meir? Place to be is de pop-up escape room van ENGIE . Wie al eens rondwandelt in Antwerpen, zal trouwens merken dat de positieve energie van ENGIE op nog véél meer plaatsen stroomt. Soms duidelijk zichtbaar en soms alleen voor wie heel goed kijkt… Wandel je even mee door de Koekestad om ‘t te ontdekken?

Kunst en vliegwerk

Beginnen we onze stadswandeling op Het Eilandje, dan kunnen we niet om het MAS heen. ENGIE houdt er alle ruimtes met kostbare werken op de juiste temperatuur. Geen koud kunstje! Wandel je verder richting Park Spoor Noord over de Mexicobrug of Londenbrug? Dan zie je hoe ENGIE mee de weg baant voor de aanleg van een nieuwe duurzame tramlijn. En wat verderop ligt het Sportoase-zwembad, dat dankzij ENGIE 30 procent minder energie verbruikt. Da’s een flinke duik!

Snufjes

Trek je verder richting het Bosuilstadion, dan zie je Royal Antwerp nog beter winnen dankzij 4.000 energiezuinige LED-lichten. Of steek je liever door naar Post X in Berchem? Daar krijgt het nieuwe mastergebouw van de Antwerpse politie de meest recente snufjes op vlak van elektriciteit, verwarming en beveiliging. Over technologie gesproken: op de ENGIE-site in Hoboken wordt volop gewerkt aan de turbines voor het grootste Belgische windmolenpark op zee.

Groen, groener, groenst

Waar je ook wandelt, ENGIE is altijd in de buurt. Denk maar aan de meer dan 8.000 vierkante meter aan zonnepanelen die verspreid liggen over de hele provincie. Of aan de 30 windmolens, goed voor het elektriciteitsverbruik van 46.198 gezinnen. En stroom voor de 36 laadpalen die in de stad Antwerpen staan.

Van het stadhuis tot de Zoo… en de Meir!

Wie stevig doorstapt tot in het hartje van de stad, botst op ‘t Schoon Verdiep. Of moeten we zeggen: het duurzaam verdiep? Want het vernieuwde stadhuis zal tot 30 procent minder verbruiken aan verwarming, dankzij ENGIE. En wie tot in de Zoo wandelt, zal zien dat de chimpansees er verblijven in een speciaal ontworpen verwarmd verblijf mét knuffelmuur.

Maar uiteraard moet onze wandeling eindigen op de Meir. Want daar beleef je een pak plezier in de pop-up escape room van ENGIE. En je maakt er bovendien kans om een e-bike te winnen en van alles te leren over energie besparen. Tot in ‘t Stad?

Kom naar de ‘Don’t Let The Energy Escape Room’. Nog tot zaterdag 23 november in Antwerpen, Meir 13. Open van woensdag tot zaterdag. Schrijf je ook zeker in voor één van onze gratis workshops en ontdek hoe je jouw huis zo energie-efficiënt mogelijk kan maken. Meer info op www.engie.be/escaperoom