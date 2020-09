Een vlek op je favoriete lederen handtas? Zo los je het op! Redactie

21 september 2020

13u00 0 Een vlek op je lederen handtas snel met een babydoekje te lijf gaan? Geen goed idee! Een verkeerde aanpak maakt het alleen maar erger. Hoe je vlekken wel aanpakt? Hier lees je 4 gouden tips.

Watervlekken

Water lijkt misschien onschuldig, maar kan wel lelijke waterkringen nalaten. Snel handelen is de boodschap! Dep je handtas zo snel mogelijk droog met een schone doek en laat de tas opdrogen. Gebruik geen haardroger en leg je tas nooit in de zon om het drogen te versnellen. Warmte laat het leder krimpen, terwijl de zon een natuurlijk blekend effect heeft. Dat kan je tas dus permanent beschadigen. Is je tas opgedroogd? Wrijf ze schoon met een zachte doek. Bij grote morsincidenten kan het goed zijn om je handtas nadien met een lederconditioner te behandelen.

Vetvlekken

Een klodder mayonaise op je tas? Wat je ook doet: ga vetvlekken nooit met water te lijf. Dep het vet met een schone microvezeldoek voorzichtig droog en strooi flink wat maïzena of zuiveringszout op de vlek. Wrijf het mengsel zachtjes in het leder en laat een nachtje intrekken. De volgende ochtend borstel je het poeder met een zachte borstel weg. Vetvlekken kunnen behoorlijk hardnekkig zijn. De meeste kans op slagen heb je als je de vlek meteen aanpakt. Heeft het vet zich al in je tas genesteld? Dan is een professionele reiniging wellicht je enige optie.

Inktvlekken

Ook inktvlekken pak je het best zo snel mogelijk aan. Controleer dus regelmatig de inhoud van je handtas op lekkende pennen! Een vlek opgemerkt? Meng ontsmettingsalcohol met evenveel lauw water en dip een wattenstaafje in de vloeistof. Wrijf met ronddraaiende bewegingen zachtjes over de vlek, tot alle inkt opgelost is. Laat drogen en breng nadien wat leerconditioner aan om de glans van je tas te herstellen.

Rode wijnvlekken

Een glas rode wijn over je mooie lederen tas? Dep je tas meteen droog met keukenpapier. Drenk een watje in gedestilleerd water, wrijf zacht over de vlek en laat drogen. Lukt dit niet? Herhaal de behandeling, maar gebruik deze keer een mengsel van warm water en alkalivrije zeep in plaats van gedestilleerd water.

