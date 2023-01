Een van de rijkste mensen ter wereld beschuldigd van “grootste zwendel uit de geschiedenis”

Met een vermogen van 40 miljard de rijkste Italiaan ter wereld, toch woont ‘Nutella’-man Giovanni Ferrero in België: “Immer discreet en praktisch nooit te spotten in het straat­beeld”

En of Giovanni Ferrero een mooie surprise in zijn Kinderei vond. Met een zichzelf toegekend dividend van 765 miljoen euro - ondanks de salmonellabesmetting vorig jaar in de Ferrero-fabriek van Aarlen - is de resterende telg van het befaamde chocoladegeslacht alleen nog maar rijker geworden. Wat weinigen weten is dat de rijkste Italiaan ter wereld al van kinds af... in België woont. Waar dan precies? Hoe laat hij zijn geld rollen? En welke typisch Belgische lekkernijen nam hij nog onder zijn vleugel?

