Een van de meest imposante monumenten in Frankrijk bestaat precies 1000 jaar

België investeert 6,68 miljoen euro in mondiaal waarschu­wings­sys­teem voor extreem weer

België investeert 6,68 miljoen euro in een mondiaal waarschuwingssysteem voor extreem weer. Dat kondigde minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid Caroline Gennez (Vooruit) aan tijdens een bezoek aan het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) in Ukkel. Het bezoek kadert in de voorbereidingen voor de komende dienstreis naar Mozambique, een partnerland van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Mozambique is een van de eerste landen waar het waarschuwingssysteem ontplooid zal worden.