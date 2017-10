Een reisfreak die graag ervaringen deelt? Dan is dit misschien je droomjob TT

14u25

Bron: The New York Times 0 thinkstock Reis jij graag de wereld rond en hou je ervan je ervaringen te delen op sociale media en in een blog? Dan heeft The New York Times misschien wel de job van je leven voor je.

De Amerikaanse krant zoekt een reporter die bereid is om alle bestemmingen op het lijstje van de 52 toplocaties van 2017 te bezoeken. De vereisten: je moet je ervaringen kunnen neerschrijven in het Engels, ervaring in de mediawereld hebben en een goede kennis van sociale media en de digitale wereld. Andere talen buiten het Engels zijn geen must, maar wel een extra troef.



Op het lijstje van de topbestemmingen voor dit jaar staan onder andere Canada, de Atacama-woestijn in Chili, Botswana, Osaka en Madagaskar. "De correspondent zal naar elke bestemming gaan en ons het verhaal van elke plaats en het leven onderweg vertellen", zo luidt de jobaanbieding. "De ideale kandidaat is een eeuwige student van de school van het leven en een geslepen documentairemaker van de wereld. Deze persoon moet een al goedgebruikt paspoort hebben, moet de sprong naar elke locatie durven wagen, er de essentie uithalen en een fascinerend verhaal in woord en beeld kunnen vertellen."