Een op de vier wereldburgers zal in 2035 obees zijn

DEBAT VAN DE DAG. Loon minder belasten, maar wel een hogere btw op winkelkar: dit vinden jullie ervan

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) heeft dinsdag een belastinghervorming voorgesteld. Die houdt onder meer in dat werkende burgers extra loon krijgen, maar dat ze ook meer moeten betalen in de supermarkt. Zo wil Van Peteghem de lonen verhogen en dat compenseren met hogere btw-inkomsten. Werkenden krijgen daarmee jaarlijks 835 euro extra nettoloon, maar wie niet werkt is slechter af. Deze voormiddag gaven we al een overzicht van de reacties van politici, maar nu is het jullie beurt. Dit vinden jullie van het voorstel van Van Peteghem.