Een op de tien vergunningen voor industrie in Vlaanderen geweigerd

PFOS-onderzoek bij jonge kinderen in Zwijn­drecht toont hoge bloedwaar­den aan: "Het lijkt wel alsof er een donkere wolk boven onze tuin hangt, misschien krijgen ze nog extra PFOS binnen"

Onderzoek toont aan dat zes van de twintig kinderen in Zwijndrecht te veel PFOS in hun bloed hebben. Drie kinderen zitten zelfs in de hoogste categorie, zo blijkt uit de resultaten die VTM NIEUWS kon inkijken. Inmiddels hebben al meer dan 2.000 buurtbewoners van de 3M-fabriek in Zwijndrecht zich aangemeld voor een bloedonderzoek op de aanwezigheid van PFAS, de verzamelnaam voor duizenden quasi onafbreekbare synthetische stoffen waartoe ook PFOS behoort. Dat meldt ook het Agentschap Zorg en Gezondheid.

28 april