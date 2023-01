Een nieuwe auto? Start jouw zoektocht hier

Is het tijd voor een nieuwe auto? Het aanbod is enorm, zowel qua motorisatie als qua koetswerktypes. Wij zetten de mogelijkheden op een rij, afgestemd op jouw budget en rijprofiel.

Goed om te weten voor je aan je zoektocht begint: zowel voor een nieuwe als voor een recente tweedehandsauto kan de prijs verschillen, afhankelijk van waar je koopt. Maar om een idee te hebben, is het toch handig om op voorhand te weten wat je mag verwachten, of je nu minder dan 15.000 euro of meer dan 25.000 euro te spenderen hebt.

Tot 15.000 euro

In dit prijssegment vind je een ruime keuze aan benzinemodellen, al behoort een diesel natuurlijk ook tot de mogelijkheden. Dat is sowieso de startvraag in jouw zoektocht naar een nieuwe auto: wat is jouw rijprofiel? En welke motorisatie past daar het best bij? Een benzine is beter geschikt voor kortere ritten en is ook budgetvriendelijker. Wanneer je veel kilometers maalt (pakweg 40.000 km per jaar) en vooral op de snelweg rijdt, is een diesel voordeliger door zijn lagere verbruik en langere levensduur.

Voor 15.000 euro rijd je naar huis met een leuke, recente stadsauto zoals de Fiat 500, Citroën C3, Renault Clio, Ford Fiesta of Peugeot 208. Zit je graag wat hoger, dan is de kleine SUV Renault Captur of Fiat 500X misschien iets voor jou. Een compacte middenklasser zoals de Opel Astra, Seat Leon of Fiat Tipo is dan weer ideaal voor gezinnen. Of wat dacht je van een Dacia Lodgy, een monovolume met zeven zitplaatsen?

In dit prijssegment vind je een ruime keuze aan benzinemodellen, al behoort een diesel natuurlijk ook tot de mogelijkheden. Dat is sowieso de startvraag in jouw zoektocht naar een nieuwe auto: wat is jouw rijprofiel? En welke motorisatie past daar het best bij? Een benzine is beter geschikt voor kortere ritten en is ook budgetvriendelijker. Wanneer je veel kilometers maalt (pakweg 40.000 km per jaar) en vooral op de snelweg rijdt, is een diesel voordeliger door zijn lagere verbruik en langere levensduur.

15.000 tot 25.000 euro

In deze prijsklasse heb je nog meer keuze, zowel wat betreft koetswerktypes als motorisaties. Naast de klassieke benzine- en dieselmodellen komen nu ook de hybrides in het vizier, die interessant zijn door hun zuinige karakter. Milde hybrides rijden niet elektrisch, maar geven de verbrandingsmotor wel elektrische ondersteuning waardoor het verbruik daalt. Voorbeelden zijn de Fiat 500 en Ford Fiesta.

Misschien verkies je een zelfopladende hybride, die wel elektrisch kan rijden over korte afstanden en onderweg zijn batterij oplaadt? Kijk dan eens naar de Toyota Yaris (stadsauto) of Toyota CH-R (compacte cross-over). Omdat de meerprijs van deze hybrides tegenover een model met klassieke verbrandingsmotor beperkt is, zijn ze erg populair bij particulieren.

Ook SUV’s zijn de jongste jaren in opmars. Ze worden vaak gekozen voor hun avontuurlijk uiterlijk en hogere zitpositie. Met een budget tot 25.000 euro vallen compactere modellen zoals de Dacia Duster, Jeep Renegade, Ford Kuga of Renault Kadjar al binnen de mogelijkheden.

Boven 25.000 euro

Net boven de grens van de 25.000 euro krijg je nog heel wat meer SUV’s voorgeschoteld. Denk bijvoorbeeld aan de Nissan Qashqai, Hyundai Tucson of Opel Grandland X. Het voordeel van een grote autosupermarkt zoals Cardoen is dat er honderden SUV-modellen in voorraad zijn, waardoor je veel keuze hebt én snel bediend wordt.

Je vindt bij Cardoen trouwens niet alleen goedkopere merken, maar ook premiummerken zoals Mercedes, Audi en BMW. Met een Mercedes A-Klasse, Audi A3 Sportback of BMW 1 Reeks haal je Duitse kwaliteit in huis.

In deze prijsklasse begint het aanbod van plug-inhybride (met verbrandings- en elektromotor) en zuiver elektrische auto’s. In die laatste categorie heeft Cardoen als exclusieve importeur van Aiways een streepje voor. De Aiways U5 is een elektrische SUV die ideaal is voor gezinnen en een rijbereik tot 410 km haalt (volgens WLTP-methode). Nieuw kost hij 44.812 euro.

“We krijgen vaak de vraag naar een elektrische maar budgetvriendelijke auto”, vertelt Ivo Willems, CEO van Cardoen. “Als we de consument vertellen dat die minstens 10.000 euro meer kost dan een vergelijkbare auto op benzine, is de interesse snel over. De aankoopprijs van een elektrische auto blijft een struikelblok. Met de Aiways U5 kunnen we onze klanten een betaalbare elektrische gezinsauto aanbieden voor dezelfde prijs als een goed uitgeruste, klassieke SUV.”

Tien jaar garantie

Misschien leg je liever niet meteen zulke grote bedragen op tafel of wil je de kosten spreiden? Bij Cardoen kan dat. Zo kun je een financiering afsluiten met een vast maandbedrag. Wanneer je een nieuwe auto koopt, wil je natuurlijk gemoedsrust voor een langere periode. Daarom kun je voor een voordelige prijs de standaard waarborg van twee jaar (een jaar op tweedehands) uitbreiden tot maar liefst tien jaar na de eerste inschrijvingsdatum van de auto. Nu een nieuwe auto kopen, betekent dus dat je safe zit tot 2033.

Bij Cardoen vind je altijd de auto die bij je past. Bekijk het ruime aanbod van 25 merken online of laat je adviseren in de showroom.