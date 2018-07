Eén laagvlieger op Zeelsebaan 20 juli 2018

02u26 0

De politie van Dendermonde heeft donderdagochtend postgevat langs de Zeelsebaan in Grembergen voor een snelheidscontrole. De toegestane limiet in die straat bedraagt 70 kilometer per uur en het merendeel van de 960 gecontroleerde bestuurders hield zich daar ook aan. Slechts één weggebruiker duwde het gaspedaal te diep in. Hij werd even verderop door agenten aan de kant gezet en aangesproken op zijn snelheid. Hij mag uiteraard ook een boete verwachten. (KBD)