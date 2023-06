Een jaar na de afschaffing van Roe versus Wade: wat is er veranderd in de Verenigde Staten en waar gaat het land naartoe?

Het Roe v. Wade-arrest werd vijftig jaar geleden gestemd door het Amerikaanse Hooggerechtshof. Abortus werd op deze manier een grondwettelijk recht en moest in alle Amerikaanse staten mogelijk zijn. Op 24 juni 2022 draaide datzelfde hooggerechtshof die beslissing terug. Vijf van de acht rechters, waarvan drie benoemd werden door voormalig president Donald Trump, stemden het arrest weg. Dat zorgde ervoor dat staten nu volledig zelf bepalen of ze abortus al dan niet toelaten, wat tot grote verschillen van staat tot staat leidt.

Trigger bills

Dertien staten hadden nog voor Roe v. Wade officieel werd afgeschaft zogeheten trigger bills. Dat betekent dat die staten al wetten hadden uitgetekend die abortus zouden verbieden of het recht erop zouden inperken, ook al was dat legaal nog niet mogelijk. Die wetten zouden dan met onmiddellijke ingang toegepast kunnen worden vanaf dat het Roe v. Wade-arrest zou vallen. Dat is ook wat exact een jaar geleden gebeurde.

In dertien staten van de Verenigde Staten zijn vandaag nauwelijks mogelijkheden om een abortus te krijgen. Zo is het in ondere Alabama, Arizona en Arkansas verboden . Enkel wanneer de drager van het kind zich in een levensbedreigende situatie bevindt, is abortus toch mogelijk. Incest of verkrachting zijn geen legale redenen om toch een abortus toe te staan. In Alabama riskeren dokters die een abortus uitvoeren bij een patiënt celstraffen tot 99 jaar. In Arizona riskeer je voor het laten uitvoeren van een abortus twee jaar cel en in Arkansas gaat het zelfs om tien jaar.

Florida

Veel patiënten reizen van de ene staat naar de andere om een abortus te laten uitvoeren. Zo trekken vanuit Alabama veel mensen naar het naburige Florida voor een abortus. Tot nu toe is abortus daar legaal tot vijftien weken, maar gouverneur en kandidaat voor de Republikeinse nominatie voor de presidentsverkiezingen Ron DeSantis wil daar verandering in brengen. In april tekende hij een wet die abortus maar mogelijk zou maken tot zes weten zwangerschap. Op zes weken weten de meeste mensen nog niet dat ze zwanger zijn. Momenteel is deze wet nog niet in werking. Hij zal pas van kracht gaan dertig dagen nadat het Hooggerechtshof van de staat een uitspraak heeft gedaan in een zaak die het huidige verbod van vijftien weken aanvecht.

Volledig scherm De gouverneur van Florida Ron DeSantis. DeSantis stelde zichzelf eerder kandidaat voor de Republikeinse nominatie voor de presidentsverkiezingen en is een tegenstander van abortus. © Photo News

Gevolgen

De omverwerping van Roe v. Wade zorgt dat meer dan 25% van de Amerikaanse bevolking niet zomaar toegang heeft tot een abortus. Hierdoor is ook het aantal abortussen afgenomen. Volgens een studie van WeCount, een onderzoeksinitiatief gefinancierd door de Pro-Choice Society of Family Planning waren er tussen juli 2022 en maart 2023 25.640 minder abortussen dan voor de afschaffing van Roe v. Wade.

Doordat meer staten strengere restricties hebben, moeten mensen vaak verder reizen naar andere staten waar een abortus nog wel mogelijk is. Gemiddeld is dat zo’n 480 kilometer. Een op vier tot een op vijf slaagt hier dan ook niet in, onder andere door het hoge kostenplaatje.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Tegenkanting

Hoewel er staten zijn die de toegang tot abortus meteen hebben ingeperkt, zijn er andere plekken in de Verenigde Staten, zoals Californië en Colorado, die het recht op abortus net hebben versterkt. Ook in Hawaii, Illinois en Maryland blijft abortus toegestaan totdat de foetus levensvatbaar is. Andere staten hebben wel degelijk restricties, maar maken abortus mogelijk tot 22 weken zoals in Indiana, Iowa en Kansas. Ter vergelijking, in België kan je een abortus laten uitvoeren om niet-medische redenen tot 12 weken na de bevruchting.

Ook president Joe Biden sprak zich gisteren nog uit tegen de afschaffing van het arrest. “Laten we heel duidelijk zijn. Nu Roe weg is, is de gezondheid en het leven van vrouwen in dit land in gevaar”, waarschuwde hij. Nu steeds meer Amerikanen (46% in 2023 tegenover 31% in 2019) geloven dat het gemakkelijker zou moeten worden om een abortus te krijgen, kan dit een van de belangrijke thema’s op de agenda worden voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van volgend jaar.

Volledig scherm De Amerikaanse president Joe Biden op een evenement naar aanleiding van de eerste verjaardag van de afschaffing van Roe v. Wade . “Laten we heel duidelijk zijn. Nu Roe weg is, is de gezondheid en het leven van vrouwen in dit land in gevaar”, waarschuwde hij. © ANP / EPA

(Her)bekijk ook: 1 op 5 Belgische vrouwen pleegt in loop van leven abortus