02 juni 2020

08u00 0 Upcycling en recycling zijn zoveel meer dan een trend: steeds meer bedrijven zoeken én vinden verrassende manieren de impact op het milieu te verkleinen. Een fiets uit koffiecapsules? Check!

Een jas gemaakt van petflessen, een bloempot uit oceaanafval, een zero waste tandenborstel, 100% recycleerbare verpakkingen: je bent je er misschien niet altijd van bewust, maar heel wat spullen waar je je dagelijks mee omringt zijn deels ecovriendelijk. Upcycling, recycling en circulair design breken dit jaar eindelijk helemaal door: bedrijven gaan meer dan ooit op zoek naar manieren om hun voetafdruk te verkleinen en doen dat onder andere door afval te verwerken tot een nieuw product. Ook steeds meer consumenten beseffen hoe ze op talloze manieren een impact kunnen hebben op het milieu. En dat gaat natuurlijk ook om kleine dingen: een drinkfles en een herbruikbare boodschappentas meenemen, je facturen digitaal laten versturen, vaker de fiets nemen… Allemaal voorbeelden van inspanningen die de voorbije jaren bijna vanzelfsprekend geworden zijn.

Capsule wordt zakmes

En wat met je dagelijkse kopje koffie? Op Pinterest zie je al jaren op welke manier je de lege koffiecapsules heel eenvoudig nieuw leven inblaast. Creatievelingen toveren de kleine cups om tot oorbellen, halskettingen en broches, maar ook kleurrijke wanddecoratie, een deurgordijn tot kerstversiering zijn opties.

Ook Nespresso staat helemaal achter up- en recycling en geeft al jaren een tweede leven aan zowel het koffiedik als de aluminiumcapsules. Zo wordt het afval van de koffie als meststof en biobrandstof gebruikt. Bovendien zijn het aluminium van de capsules 100% recycleerbaar. En dat heeft zo z’n voordeel: al sinds 2009 heeft Nespresso een eigen recycling centre in de Benelux waar ingezamelde capsules gerecylceerd worden. Het gerecycleerde aluminum wordt nadien verwerkt tot nieuwe producten zoals nieuwe capsules, maar ook tot verrassende gebruiksvoorwerpen… Zo ging Nespresso al verschillende samenwerkingen aan met iconische merken: samen met Caran d’Ache bijvoorbeeld lanceerde het koffiemerk al tweemaal een limited edition balpen gemaakt van gerecycleerde koffiecapsules, bovendien sloeg het koffiemerk er samen met Victorinox in om de capsules te verwerken tot Zwitserse zakmessen. Maar wist je ook dat Nespresso fietsen maakt uit de gerecycleerde capsules? Samen met het Zweedse fietsmerk Vélosophy (velosophy.cc) werd de RE:CYCLE ontwikkeld, een designfiets mét koffiecuphouder. Ook de fietsbel in de vorm van een koffiecapsule geldt als subtiele knipoog…

Recycleer mee!

In ons land wordt slechts een kwart van de Nespresso-capsules teruggebracht. Dat kan beter, véél beter: er zijn behalve de Nespresso Boutiques namelijk meer dan 1.000 afhaalpunten waar je heel eenvoudig je capsules kan droppen, of je geeft ze voortaan bij je volgende levering gewoon mee met de bezorger. Wie weet wat er binnenkort met jouw gebruikte capsules gemaakt wordt?

