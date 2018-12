Eddy Picavet publiceert bloemlezing ‘De laatste rozen’ Yannick De Spiegeleir

10 december 2018

In de cafetaria van woonzorgcentrum Hof Ter Engelen heeft Eddy Picavet zijn vierde en laatste bundel cursiefjes ‘De laatste rozen’ voorgesteld. “De publicatie van ‘Brieven uit de Durmestad’ in 1977 was een verre aanleiding voor mijn cursiefjes, waarvan ik er zo’n honderddertig samen schreef. Het was Simon Carmiggelt die deze vorm in het Nederlandse taalgebied introduceerde. Bij ons in Vlaanderen waren dat vooral Jos Ghysen, Louis Verbeeck en Gaston Durnez. Deze bloemlezing betekent een eindpunt. Ik wens jullie veel leesgenot bij deze bloemlezing”, aldus de auteur.