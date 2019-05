Eddy Merckx stelt nieuw boek voor over zijn meest onwaarschijnlijke koersjaar MVW

29 mei 2019

15u25 0

Eddy Merckx heeft in het stadhuis van Brussel zijn nieuw boek voorgesteld. “69. Het jaar van Eddy Merckx” gaat over dat ene onwaarschijnlijke koersjaar voor Merckx. Hij won toen maar liefst 43 koersen, onder andere Parijs-Nice, Milaan-San Remo, de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik en voor het eerst ook de Ronde van Frankrijk. “Mijn carrière is zodanig gevuld, het jaar 1969 ook natuurlijk”, zegt Merckx. “Voor mij is mijn eerste overwinning in de Tour de belangrijkste overwinning van mijn loopbaan.”