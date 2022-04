Ecuador vraagt België om voormalig president Rafael Correa uit te leveren

Vermiste kat na vijf jaar aangetrof­fen op Schots booreiland en herenigd met baasje

Een kat die al vijf jaar werd vermist, is alsnog herenigd met zijn baasje. Het dier werd aangetroffen op een booreiland voor de Schotse kust. Werknemers vertelden in de Britse media dat hij op het platform uit een container kwam gekropen die was ingescheept in Peterhead. Ze waarschuwden de lokale dierenbescherming. Deze haalde de verstekeling vrijdag per helikopter op.

