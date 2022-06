Economie eurozone groeide amper in eerste kwartaal van dit jaar, maar wel dubbel zo sterk als gedacht

De economische groei in de eurozone is in het eerste kwartaal uitgekomen op 0,6 procent, in vergelijking met het kwartaal ervoor. Dat blijkt woensdag uit een nieuwe raming van het Europese statistiekbureau Eurostat. Bij een vorige raming, midden mei, werd de groei nog geschat op 0,3 procent.

De groei is vooral te danken aan de uitgaven van de gezinnen en aan de handel, met meer uitvoer en minder invoer. In het vierde kwartaal van 2021 bedroeg de economische groei in de eurozone 0,2 procent.

Ook de werkgelegenheidscijfers werden opwaarts herzien. Het aantal werkenden nam in het eerste kwartaal met 0,6 procent toe in de eurozone, terwijl er een maand geleden sprake was van 0,5 procent.

In de hele Europese Unie was er in het eerste kwartaal een economische groei van 0,7 procent en nam de werkgelegenheid toe met 0,5 procent, aldus nog Eurostat. België kende een economische groei van 0,5 procent en een werkgelegenheidsgroei van 0,6 procent.