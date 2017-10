Ecolo-groen-fractie vraagt samenroeping commissie Justitie na onthullingen Bende van Nijvel MV

17u43

Bron: Belga 0 BELGA De Ecolo-Groen-fractie in de Kamer vraagt de samenroeping van de commissie Justitie na de onthullingen van afgelopen weekend in het dossier van de Bende van Nijvel en de mogelijke identificatie van een lid van de Bende, de 'reus'. De groenen willen een stand van zaken van het onderzoek opmaken met de minister van Justitie en de betrokken gerechtelijke verantwoordelijken.

Volgens Gilles Vanden Burre (Ecolo) staan we wellicht voor een belangrijke doorbraak in het dossier, 32 jaar na de laatste aanslagen van de Bende van Nijvel. "Indien de identificatie van een bendelid bevestigd wordt, is het belangrijk dat het onderzoek versneld wordt om een antwoord te vinden op de talrijke onbeantwoorde vragen. De familie van de 28 slachtoffers van de Bende van Nijvel wachten hier ongeduldig op". "De verjaringstermijn is onlangs verhoogd tot 40 jaar. Het is nu of nooit om de waarheid te ontdekken", zegt Groen-parlementslid Stefaan Vanhecke.



"Alle verantwoordelijken binnen het staatsapparaat geïdentificeerd worden. Er moet nagaan worden waarom bepaalde pistes niet beter onderzocht werden door de speurders. Het dossier van de Bende van Nijvel is het voorwerp geweest van twee parlementaire onderzoekscommissies zonder al haar geheimen bloot te geven. Laten we hopen dat deze nieuwe onthullingen daar wel in doen slagen", zegt de groene fractieleider Jean-Marc Nollet.